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В Кремле рассказали о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
В Кремле рассказали о будущем выступлении Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2025
В Кремле рассказали о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление главы государства Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике и другим связанным РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:40:00+03:00
2025-06-10T12:40:00+03:00
2025-06-10T12:46:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление главы государства Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим, в том числе экономическому сотрудничеству с другими странами."И то, и другое - это абсолютно взаимосвязанное. Вы знаете, что это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой. И всеми составляющими вокруг экономики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли выступление главы государства посвящено развитию отечественной экономики или особое место будет уделено экономическому и инвестиционному сотрудничеству с другими странами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
В Кремле рассказали о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
Песков: выступление Путина на ПМЭФ будет посвящено экономике