https://ria.ru/20250610/peskov-2021979397.html
Песков оценил возможности для договоренностей с Европой
Песков оценил возможности для договоренностей с Европой - РИА Новости, 10.06.2025
Песков оценил возможности для договоренностей с Европой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспектив для договоренностей с Европой не видно. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:39:00+03:00
2025-06-10T12:39:00+03:00
2025-06-10T13:38:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспектив для договоренностей с Европой не видно."Пока никаких точек соприкосновения в будущих договоренностях с Европой не прощупывается, Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения", - сказал Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.
https://ria.ru/20250610/priezd-2021981333.html
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россия, европа, дмитрий песков
Россия, Европа, Дмитрий Песков
Песков оценил возможности для договоренностей с Европой
Песков: пока точек соприкосновения для будущих договоренностей с Европой нет