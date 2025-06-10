https://ria.ru/20250610/peskov-2021979397.html

Песков оценил возможности для договоренностей с Европой

Песков оценил возможности для договоренностей с Европой - РИА Новости, 10.06.2025

Песков оценил возможности для договоренностей с Европой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспектив для договоренностей с Европой не видно. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:39:00+03:00

2025-06-10T12:39:00+03:00

2025-06-10T13:38:00+03:00

россия

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент перспектив для договоренностей с Европой не видно."Пока никаких точек соприкосновения в будущих договоренностях с Европой не прощупывается, Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения", - сказал Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.

https://ria.ru/20250610/priezd-2021981333.html

россия

европа

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2025

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россия, европа, дмитрий песков