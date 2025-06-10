https://ria.ru/20250610/peskov-2021979310.html

В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных

В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных - РИА Новости, 10.06.2025

В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, идёт РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:39:00+03:00

2025-06-10T12:39:00+03:00

2025-06-10T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, идёт сопоставление цифр."Нет окончательного понимания (того, сколько тел российских военных может передать Украина - ред.). Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - сказал Песков журналистам.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html

https://ria.ru/20250609/rossija-2021871813.html

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