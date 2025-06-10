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В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных - РИА Новости, 10.06.2025
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12:39 10.06.2025 (обновлено: 12:42 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/peskov-2021979310.html
В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных
В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных - РИА Новости, 10.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, идёт РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:39:00+03:00
2025-06-10T12:42:00+03:00
киев
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, идёт сопоставление цифр."Нет окончательного понимания (того, сколько тел российских военных может передать Украина - ред.). Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - сказал Песков журналистам.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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киев, в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины
Киев, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных

Песков: понимания того, сколько тел бойцов РФ может передать Киев, нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, идёт сопоставление цифр.
"Нет окончательного понимания (того, сколько тел российских военных может передать Украина - ред.). Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", - сказал Песков журналистам.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
8 июня, 00:26
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 19:23
 
КиевВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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