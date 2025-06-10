https://ria.ru/20250610/peskov-2021979103.html

Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза

Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза - РИА Новости, 10.06.2025

Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза

Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:38:00+03:00

2025-06-10T12:38:00+03:00

2025-06-10T12:39:00+03:00

россия

ново-огарево (московская область)

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент России Владимир Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, сообщил Песков."Тема будет - вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250415/mvd-2011439612.html

россия

ново-огарево (московская область)

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Максим Зубков

россия, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, политика