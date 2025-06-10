https://ria.ru/20250610/peskov-2021979103.html
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза - РИА Новости, 10.06.2025
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза
Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:38:00+03:00
2025-06-10T12:38:00+03:00
2025-06-10T12:39:00+03:00
россия
ново-огарево (московская область)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент России Владимир Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, сообщил Песков."Тема будет - вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250415/mvd-2011439612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Ново-Огарево (Московская область), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза
Песков: Путин проведет Совбез на тему защиты духовно-нравственных ценностей