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Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза - РИА Новости, 10.06.2025
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12:38 10.06.2025 (обновлено: 12:39 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/peskov-2021979103.html
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза - РИА Новости, 10.06.2025
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза
Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:38:00+03:00
2025-06-10T12:39:00+03:00
россия
ново-огарево (московская область)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент России Владимир Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, сообщил Песков."Тема будет - вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема", - сказал Песков журналистам.
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россия, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Ново-Огарево (Московская область), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о теме заседания "большого" Совбеза

Песков: Путин проведет Совбез на тему защиты духовно-нравственных ценностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заседание Совбеза РФ будет посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент России Владимир Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, сообщил Песков.
"Тема будет - вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чрезвычайно важная тема", - сказал Песков журналистам.
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