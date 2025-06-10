https://ria.ru/20250610/peskov-2021979016.html

Песков высказался об отношениях с Европой

Песков высказался об отношениях с Европой - РИА Новости, 10.06.2025

Песков высказался об отношениях с Европой

Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:38:00+03:00

2025-06-10T12:38:00+03:00

2025-06-10T12:45:00+03:00

европа

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока никаких точек соприкосновения в будущих договоренностях с Европой не прощупывается, Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения.", - сказал Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.

https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html

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европа