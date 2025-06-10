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Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 10.06.2025 (обновлено: 12:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/peskov-2021978550.html
Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших
Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших - РИА Новости, 10.06.2025
Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат осуществляются. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:36:00+03:00
2025-06-10T12:51:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир мединский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат осуществляются."Контакты (между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат - ред.) осуществляются. Пока другой конкретики мы вам сообщить не можем", - сказал Песков журналистам.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир мединский
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский
Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших

Песков: контакты с Украиной по передаче тел погибших осуществляются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат осуществляются.
"Контакты (между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат - ред.) осуществляются. Пока другой конкретики мы вам сообщить не можем", - сказал Песков журналистам.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир Мединский
 
 
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