https://ria.ru/20250610/peskov-2021978550.html

Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших

Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших - РИА Новости, 10.06.2025

Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат осуществляются. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:36:00+03:00

2025-06-10T12:36:00+03:00

2025-06-10T12:51:00+03:00

украина

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

вооруженные силы украины

владимир мединский

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат осуществляются."Контакты (между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат - ред.) осуществляются. Пока другой конкретики мы вам сообщить не можем", - сказал Песков журналистам.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир мединский