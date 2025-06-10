https://ria.ru/20250610/peskov-2021978461.html
Песков: Россия уже несколько дней находится на границе, чтобы передать тела
Песков: Россия уже несколько дней находится на границе, чтобы передать тела - РИА Новости, 10.06.2025
Песков: Россия уже несколько дней находится на границе, чтобы передать тела
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:36:00+03:00
2025-06-10T12:36:00+03:00
2025-06-10T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ."Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все", - сказал Песков журналистам.Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021871813.html
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Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
Песков: Россия уже несколько дней находится на границе, чтобы передать тела
Песков: РФ уже несколько дней находится на границе с Украиной для передачи тел