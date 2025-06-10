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Reuters: США и Китай завершили переговоры в Лондоне
Reuters: США и Китай завершили переговоры в Лондоне - РИА Новости, 10.06.2025
Reuters: США и Китай завершили переговоры в Лондоне
США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:47:00+03:00
2025-06-10T18:47:00+03:00
2025-06-10T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. "Как сообщил Рейтер американский чиновник, США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне на фоне того, как обе страны стремятся достичь прорыва в области экспортного контроля, который грозит новым расколом между сверхдержавами", - передает агентство во вторник. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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экономика, китай, сша, лондон, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Китай, США, Лондон, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Reuters: США и Китай завершили переговоры в Лондоне
Reuters: США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне