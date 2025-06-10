https://ria.ru/20250610/peregovory-2022089284.html

В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США

В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США - РИА Новости, 10.06.2025

В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США

Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:14:00+03:00

2025-06-10T18:14:00+03:00

2025-06-10T18:14:00+03:00

россия

сша

турция

сергей рябков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращению дипломатической собственности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Конкретной информации по дате и месту переговоров, о которых вы говорите, у нас нет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250610/konsultatsii-2021966107.html

россия

сша

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, турция, сергей рябков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025