https://ria.ru/20250610/peregovory-2022089284.html
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США - РИА Новости, 10.06.2025
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США
Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:14:00+03:00
2025-06-10T18:14:00+03:00
2025-06-10T18:14:00+03:00
россия
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турция
сергей рябков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращению дипломатической собственности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Конкретной информации по дате и месту переговоров, о которых вы говорите, у нас нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250610/konsultatsii-2021966107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, турция, сергей рябков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, США, Турция, Сергей Рябков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США
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