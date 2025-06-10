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В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США - РИА Новости, 10.06.2025
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18:14 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/peregovory-2022089284.html
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США - РИА Новости, 10.06.2025
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США
Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:14:00+03:00
2025-06-10T18:14:00+03:00
россия
сша
турция
сергей рябков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращению дипломатической собственности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Конкретной информации по дате и месту переговоров, о которых вы говорите, у нас нет", - сообщил собеседник агентства.
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россия, сша, турция, сергей рябков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, США, Турция, Сергей Рябков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и США

Администрация Эрдогана: о дате и месте 3 раунда переговоров РФ и США неизвестно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не располагает информацией о сроках и месте планируемого третьего раунда переговоров РФ и США, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращению дипломатической собственности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Конкретной информации по дате и месту переговоров, о которых вы говорите, у нас нет", - сообщил собеседник агентства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США
Вчера, 11:34
 
РоссияСШАТурцияСергей РябковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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