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Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей - РИА Новости, 10.06.2025
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13:45 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/penza-2022001694.html
Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей
Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей - РИА Новости, 10.06.2025
Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей
Уголовное дело в отношении жителя Пензы, обвиняемого в контрабанде памятных медалей, нагрудных знаков и орденов, направлено в Володарский районный суд Брянска,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:45:00+03:00
2025-06-10T13:45:00+03:00
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ТУЛА, 10 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Пензы, обвиняемого в контрабанде памятных медалей, нагрудных знаков и орденов, направлено в Володарский районный суд Брянска, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что обвиняемый с октября по ноябрь 2024 года приобрел на зарубежных интернет-аукционах и организовал доставку из Германии в Россию более 100 памятных медалей, нагрудных знаков и орденов на общую сумму более 1 миллиона рублей. В дальнейшем он намеревался их реализовать на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Жителя Пензы обвиняют в совершении трех эпизодов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Уточняется, что дело было возбуждено по материалам проверки Брянской транспортной прокуратуры, которая в дальнейшем утвердила обвинение. "Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Володарский районный суд г. Брянска", - сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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происшествия, пенза, россия, брянск
Происшествия, Пенза, Россия, Брянск
Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей

Жителя Пензы будут судить за контрабанду памятных медалей из Германии в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТУЛА, 10 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Пензы, обвиняемого в контрабанде памятных медалей, нагрудных знаков и орденов, направлено в Володарский районный суд Брянска, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.
"Следствием установлено, что обвиняемый с октября по ноябрь 2024 года приобрел на зарубежных интернет-аукционах и организовал доставку из Германии в Россию более 100 памятных медалей, нагрудных знаков и орденов на общую сумму более 1 миллиона рублей. В дальнейшем он намеревался их реализовать на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Жителя Пензы обвиняют в совершении трех эпизодов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Уточняется, что дело было возбуждено по материалам проверки Брянской транспортной прокуратуры, которая в дальнейшем утвердила обвинение.
"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Володарский районный суд г. Брянска", - сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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