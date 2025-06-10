https://ria.ru/20250610/penza-2022001694.html

Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей

Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей - РИА Новости, 10.06.2025

Жителя Пензы осудили за контрабанду памятных медалей

Уголовное дело в отношении жителя Пензы, обвиняемого в контрабанде памятных медалей, нагрудных знаков и орденов, направлено в Володарский районный суд Брянска,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:45:00+03:00

2025-06-10T13:45:00+03:00

2025-06-10T13:45:00+03:00

происшествия

пенза

россия

брянск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

ТУЛА, 10 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Пензы, обвиняемого в контрабанде памятных медалей, нагрудных знаков и орденов, направлено в Володарский районный суд Брянска, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что обвиняемый с октября по ноябрь 2024 года приобрел на зарубежных интернет-аукционах и организовал доставку из Германии в Россию более 100 памятных медалей, нагрудных знаков и орденов на общую сумму более 1 миллиона рублей. В дальнейшем он намеревался их реализовать на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Жителя Пензы обвиняют в совершении трех эпизодов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Уточняется, что дело было возбуждено по материалам проверки Брянской транспортной прокуратуры, которая в дальнейшем утвердила обвинение. "Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Володарский районный суд г. Брянска", - сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20250610/arest-2021962807.html

пенза

россия

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пенза, россия, брянск