https://ria.ru/20250610/pentagon-2022113624.html
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России - РИА Новости, 10.06.2025
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России
Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:34:00+03:00
2025-06-10T19:34:00+03:00
2025-06-10T19:34:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
пит хегсет
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает глава Пентагона Пит Хегсет. "Наша стратегия основана на здравом смысле: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - говорится в тексте выступления министра обороны США в палате представителей конгресса страны. Глава американского военного ведомства также указал, что союзники по НАТО должны брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону в Европе, поскольку это уже "давно назрело" и "справедливо по отношению к американским налогоплательщикам".
https://ria.ru/20250610/ssha-2022111866.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России
Хегсет: союзники США должны брать на себя ответственность за сдерживание России