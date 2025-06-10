https://ria.ru/20250610/pentagon-2022113624.html

Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России

Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России - РИА Новости, 10.06.2025

Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России

Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:34:00+03:00

2025-06-10T19:34:00+03:00

2025-06-10T19:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает глава Пентагона Пит Хегсет. "Наша стратегия основана на здравом смысле: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - говорится в тексте выступления министра обороны США в палате представителей конгресса страны. Глава американского военного ведомства также указал, что союзники по НАТО должны брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону в Европе, поскольку это уже "давно назрело" и "справедливо по отношению к американским налогоплательщикам".

https://ria.ru/20250610/ssha-2022111866.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), пит хегсет, нато, министерство обороны сша