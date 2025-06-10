Рейтинг@Mail.ru
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/pentagon-2022113624.html
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России - РИА Новости, 10.06.2025
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России
Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:34:00+03:00
2025-06-10T19:34:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
пит хегсет
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает глава Пентагона Пит Хегсет. "Наша стратегия основана на здравом смысле: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - говорится в тексте выступления министра обороны США в палате представителей конгресса страны. Глава американского военного ведомства также указал, что союзники по НАТО должны брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону в Европе, поскольку это уже "давно назрело" и "справедливо по отношению к американским налогоплательщикам".
https://ria.ru/20250610/ssha-2022111866.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон призвал НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России

Хегсет: союзники США должны брать на себя ответственность за сдерживание России

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО должны брать на себя ответственность за сдерживание России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион, считает глава Пентагона Пит Хегсет.
"Наша стратегия основана на здравом смысле: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными. По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе", - говорится в тексте выступления министра обороны США в палате представителей конгресса страны.
Глава американского военного ведомства также указал, что союзники по НАТО должны брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону в Европе, поскольку это уже "давно назрело" и "справедливо по отношению к американским налогоплательщикам".
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Хегсет не указал поддержку Украины в своих показаниях, посвященных бюджету
Вчера, 19:22
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Пит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала