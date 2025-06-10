https://ria.ru/20250610/pentagon-2021913765.html

Пентагон хочет выяснить последствия применения новых вооружений

Пентагон хочет выяснить последствия применения новых вооружений - РИА Новости, 10.06.2025

Пентагон хочет выяснить последствия применения новых вооружений

Министерство обороны США разместило запрос на подготовку аналитического отчета о рисках, характере и тяжести травм, получаемых военнослужащими при использовании РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:10:00+03:00

2025-06-10T03:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны США разместило запрос на подготовку аналитического отчета о рисках, характере и тяжести травм, получаемых военнослужащими при использовании современных и новых видов вооружений, с целью определить необходимые направления развития медицины будущих боевых действий, говорится в правительственных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Документ опубликован от имени Медицинского командования армии США и касается первого этапа научной работы по выявлению пробелов в понимании влияния новых боевых технологий на здоровье личного состава. Ожидается, что подрядчик подготовит отчёт, в котором будут определены наиболее опасные типы травм, их тяжесть, а также предложены пути совершенствования медицинской помощи и эвакуации в условиях ограниченного доступа к ресурсам. Среди задач — сбор и интеграция данных из засекреченных баз, анализ уроков конфликта на Украине, в том числе в рамках партнерской программы, предусмотренной оборонным бюджетом США на 2023 год, а также обобщение материалов Центра передового опыта НАТО в области военной медицины. Особое внимание будет уделено летальным угрозам, затрудненному снабжению и эвакуации, а также таким видам травм, как черепно-мозговые повреждения, заброневое воздействие, повреждения головы под шлемом и общее воздействие взрывной волны. Доклад должен включать предложения по разработке новых критериев тяжести ранений, пересмотру стандартов по охране здоровья и оптимизации подготовки военных медиков с прицелом на возможные конфликты с сопоставимыми противниками. Подрядчику предстоит тесно взаимодействовать с профильными структурами минобороны, включая программу по черепно-мозговым травмам, и обеспечить участие специалистов с допуском к секретной информации. Как следует из заявки, проект курирует Агентство медицинских исследований и разработок армии США (USAMRDC). Крайний срок подачи откликов — 20 июня.

https://ria.ru/20250605/pentagon-2020990870.html

https://ria.ru/20250531/pentagon-2020094312.html

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сша, украина, министерство обороны сша, нато