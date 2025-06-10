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Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине - РИА Новости, 10.06.2025
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12:11 10.06.2025 (обновлено: 12:34 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/patriot-2021975382.html
Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине
Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине - РИА Новости, 10.06.2025
Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине
Заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, говорится в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:11:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, говорится в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости. "Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", — заявили в ведомстве. Накануне Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане. Посол в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, но на тот момент окончательное решение еще не приняли. Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине, но предыдущее и нынешнее правительство страны последовательно воздерживалось от передачи военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Украинские власти неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021694009.html
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в мире, израиль, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Израиль, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине

МИД Израиля опроверг заявление Бродского о поставках Киеву комплексов Patriot

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, говорится в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости.
«
"Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", — заявили в ведомстве.
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Накануне Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.
Посол в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, но на тот момент окончательное решение еще не приняли.
Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине, но предыдущее и нынешнее правительство страны последовательно воздерживалось от передачи военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Украинские власти неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
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