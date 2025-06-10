https://ria.ru/20250610/patriot-2021975382.html

Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине

Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине - РИА Новости, 10.06.2025

Израиль опроверг сообщения о поставках комплексов Patriot Украине

Заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, говорится в... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:11:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, говорится в ответе МИД Израиля на запрос РИА Новости. "Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", — заявили в ведомстве. Накануне Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане. Посол в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, но на тот момент окончательное решение еще не приняли. Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине, но предыдущее и нынешнее правительство страны последовательно воздерживалось от передачи военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Украинские власти неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021694009.html

https://ria.ru/20250604/ataki-2020787014.html

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в мире, израиль, украина, россия, сергей лавров, нато