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В Госдуме попросили проверить сериал "Беременна в 16" - РИА Новости, 10.06.2025
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14:01 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ostanin-2022005433.html
В Госдуме попросили проверить сериал "Беременна в 16"
В Госдуме попросили проверить сериал "Беременна в 16" - РИА Новости, 10.06.2025
В Госдуме попросили проверить сериал "Беременна в 16"
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минкультуры РФ с просьбой проверить основания выдачи прокатного удостоверения пилотной... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:01:00+03:00
2025-06-10T14:01:00+03:00
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анна курбатова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минкультуры РФ с просьбой проверить основания выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала "Беременна в 16", документ есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что в реестре прокатных удостоверений, размещенном на сайте Минкультуры РФ, 3 июня 2025 года появилась запись об удостоверении, которое выдано пилотной серии сериала "Беременна в 16". "Просим Вас, уважаемая Ольга Борисовна (Любимова - глава Минкультуры РФ), предоставить информацию об основаниях выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала "Беременна в 16" , а также об источнике его финансирования", - сказано в обращении. В нем отмечается, что "главной героиней сериала будет 16-летняя школьница". В обращении сказано, что по сюжету отличница Тоня влюбляется в главного красавца школы Семена, она скрывает от молодого человека свой возраст, вступает с ним в интимную близость, а через пару недель узнает о беременности. В документе, направленном в Минкультуры, также приводятся слова режиссера Анны Курбатовой. По ее словам, "эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи". "Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений - главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного", - отметила режиссер. "Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства полагает, что исходя из смысла пункта 14 "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", утвержденных указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, сериал "Беременна в 16!" может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию - идеологическое и психологическое воздействие на граждан, ведущее к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание ценности крепкой семьи и брака", - сказано в обращении. Указано, что подобные кинокартины "противоречат целям и задачам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". "Кроме того, согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250412/butskaya-2010906992.html
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россия, анна курбатова, госдума рф, общество
Россия, Анна Курбатова, Госдума РФ, Общество
В Госдуме попросили проверить сериал "Беременна в 16"

Останина попросила проверить прокатное удостоверение сериала "Беременна в 16"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минкультуры РФ с просьбой проверить основания выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала "Беременна в 16", документ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что в реестре прокатных удостоверений, размещенном на сайте Минкультуры РФ, 3 июня 2025 года появилась запись об удостоверении, которое выдано пилотной серии сериала "Беременна в 16".
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"Просим Вас, уважаемая Ольга Борисовна (Любимова - глава Минкультуры РФ), предоставить информацию об основаниях выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала "Беременна в 16" , а также об источнике его финансирования", - сказано в обращении.
В нем отмечается, что "главной героиней сериала будет 16-летняя школьница". В обращении сказано, что по сюжету отличница Тоня влюбляется в главного красавца школы Семена, она скрывает от молодого человека свой возраст, вступает с ним в интимную близость, а через пару недель узнает о беременности. В документе, направленном в Минкультуры, также приводятся слова режиссера Анны Курбатовой. По ее словам, "эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи". "Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений - главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного", - отметила режиссер.
"Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства полагает, что исходя из смысла пункта 14 "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", утвержденных указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, сериал "Беременна в 16!" может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию - идеологическое и психологическое воздействие на граждан, ведущее к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание ценности крепкой семьи и брака", - сказано в обращении.
Указано, что подобные кинокартины "противоречат целям и задачам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Кроме того, согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет", - отмечается в документе.
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