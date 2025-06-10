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Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию - РИА Новости, 10.06.2025
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22:35 10.06.2025 (обновлено: 22:49 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/orban-2022135763.html
Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию
Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию - РИА Новости, 10.06.2025
Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию
Владимир Зеленский выступает с критикой правительства Венгрии, потому что оно против отправки венгерских войск на Украину, чтобы венгры возвращались в гробах,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:35:00+03:00
2025-06-10T22:49:00+03:00
в мире
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский выступает с критикой правительства Венгрии, потому что оно против отправки венгерских войск на Украину, чтобы венгры возвращались в гробах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой. "Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину... Мы не хотим, чтобы наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Венгерский премьер также добавил, что правительство выступает против отправки венгерских денег на Украину и роста коммунальных расходов в Венгрии в случае вступления Украины в ЕС и увеличения ее финансирования со стороны сообщества. Зеленский ранее, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250610/vengriya-2022126101.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, facebook
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook
Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию

Орбан: Зеленский критикует Венгрию, так как она против отправки войск на Украину

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский выступает с критикой правительства Венгрии, потому что оно против отправки венгерских войск на Украину, чтобы венгры возвращались в гробах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды
Вчера, 21:12
«
"Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину... Мы не хотим, чтобы наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также добавил, что правительство выступает против отправки венгерских денег на Украину и роста коммунальных расходов в Венгрии в случае вступления Украины в ЕС и увеличения ее финансирования со стороны сообщества.
Зеленский ранее, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзFacebook
 
 
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