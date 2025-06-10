Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию
Орбан: Зеленский критикует Венгрию, так как она против отправки войск на Украину
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский выступает с критикой правительства Венгрии, потому что оно против отправки венгерских войск на Украину, чтобы венгры возвращались в гробах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой.
«
"Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину... Мы не хотим, чтобы наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также добавил, что правительство выступает против отправки венгерских денег на Украину и роста коммунальных расходов в Венгрии в случае вступления Украины в ЕС и увеличения ее финансирования со стороны сообщества.
Зеленский ранее, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.