Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам
Опрос КМИС: почти 40% украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Готовы принять определенные территориальные потери — 38%", — говорится в публикации.
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За два года этот показатель вырос в четыре раза. Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. Всего опросили 204 респондента.
Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы лишь десять процентов, а 84% были категорически против них. Сейчас число таких противников снизилось до 52%.
Российско-украинские переговоры 2022 года
После начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. На прошлой неделе в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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