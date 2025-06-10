https://ria.ru/20250610/opros-2022136499.html

Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам - РИА Новости, 10.06.2025

Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:51:00+03:00

2025-06-10T22:51:00+03:00

2025-06-10T23:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). "Готовы принять определенные территориальные потери — 38%", — говорится в публикации.За два года этот показатель вырос в четыре раза. Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. Всего опросили 204 респондента.Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы лишь десять процентов, а 84% были категорически против них. Сейчас число таких противников снизилось до 52%. Российско-украинские переговоры 2022 годаПосле начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. На прошлой неделе в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250426/rogov-2013623338.html

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, республика крым, украина, дональд трамп, владимир путин, кмис, оон