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Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам - РИА Новости, 10.06.2025
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22:51 10.06.2025 (обновлено: 23:27 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/opros-2022136499.html
Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам
Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам - РИА Новости, 10.06.2025
Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам
Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным... РИА Новости, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). "Готовы принять определенные территориальные потери — 38%", — говорится в публикации.За два года этот показатель вырос в четыре раза. Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. Всего опросили 204 респондента.Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы лишь десять процентов, а 84% были категорически против них. Сейчас число таких противников снизилось до 52%. Российско-украинские переговоры 2022 годаПосле начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. На прошлой неделе в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250426/rogov-2013623338.html
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в мире, россия, республика крым, украина, дональд трамп, владимир путин, кмис, оон
В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, КМИС, ООН
Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Опрос КМИС: почти 40% украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Готовы принять определенные территориальные потери — 38%", — говорится в публикации.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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За два года этот показатель вырос в четыре раза. Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. Всего опросили 204 респондента.
Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы лишь десять процентов, а 84% были категорически против них. Сейчас число таких противников снизилось до 52%.

Российско-украинские переговоры 2022 года

После начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. На прошлой неделе в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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