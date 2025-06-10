https://ria.ru/20250610/opasnost-2021910904.html

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:37:00+03:00

2025-06-10T01:37:00+03:00

2025-06-10T01:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250610/opasnost-2021910680.html

ивановская область

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ивановская область