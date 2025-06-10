https://ria.ru/20250610/opasnost-2021910904.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:37:00+03:00
2025-06-10T01:37:00+03:00
2025-06-10T01:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_0:7:2781:1571_1920x0_80_0_0_2e2acd55ca582107837cbfb395da8a1b.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
https://ria.ru/20250610/opasnost-2021910680.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/79/1489047996_339:0:2443:1578_1920x0_80_0_0_b6bb326377da6f16794846e55ff7ca24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области власти объявили опасность атаки БПЛА