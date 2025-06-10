https://ria.ru/20250610/opasnost-2021910680.html

В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников

В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025

В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:32:00+03:00

2025-06-10T01:32:00+03:00

2025-06-10T01:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика мордовия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250610/opasnost-2021907147.html

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республика мордовия