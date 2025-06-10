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ООН оценила темпы демографического роста в Индии - РИА Новости, 10.06.2025
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18:48 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/oon-2022102908.html
ООН оценила темпы демографического роста в Индии
ООН оценила темпы демографического роста в Индии - РИА Новости, 10.06.2025
ООН оценила темпы демографического роста в Индии
Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:48:00+03:00
2025-06-10T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). "Индия сейчас - это самая населенная страна в мира с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет", - говорится в докладе. Отмечается, что сейчас в среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка.
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индия, оон, в мире
Индия, ООН, В мире
ООН оценила темпы демографического роста в Индии

ООН: население Индии приближается к 1,5 миллиарда человек

© Depositphotos.com / AntartisИндия. Вид из космоса
Индия. Вид из космоса - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Depositphotos.com / Antartis
Индия. Вид из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
"Индия сейчас - это самая населенная страна в мира с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет", - говорится в докладе.
Отмечается, что сейчас в среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка.
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