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ООН оценила темпы демографического роста в Индии
ООН оценила темпы демографического роста в Индии - РИА Новости, 10.06.2025
ООН оценила темпы демографического роста в Индии
Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:48:00+03:00
2025-06-10T18:48:00+03:00
2025-06-10T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). "Индия сейчас - это самая населенная страна в мира с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет", - говорится в докладе. Отмечается, что сейчас в среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка.
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индия, оон, в мире
ООН оценила темпы демографического роста в Индии
ООН: население Индии приближается к 1,5 миллиарда человек