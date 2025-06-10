https://ria.ru/20250610/oon-2022102908.html

ООН оценила темпы демографического роста в Индии

ООН оценила темпы демографического роста в Индии - РИА Новости, 10.06.2025

ООН оценила темпы демографического роста в Индии

Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:48:00+03:00

2025-06-10T18:48:00+03:00

2025-06-10T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индия является самой населенной страной мира, ее население приближается к 1,5 миллиарда и не будет снижаться около 40 лет, следует из доклада фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). "Индия сейчас - это самая населенная страна в мира с населением около 1,5 миллиарда человек; ожидается, что это число возрастет до 1,7 миллиарда, пока не начнет снижаться приблизительно через 40 лет", - говорится в докладе. Отмечается, что сейчас в среднем у одной женщины в Индии рождается два ребенка.

https://ria.ru/20250603/matvienko-2020703649.html

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индия, оон, в мире