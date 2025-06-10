https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021922563.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:21:00+03:00
2025-06-10T06:21:00+03:00
2025-06-10T06:23:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528219_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a2d8a30aa0961da13bbd504fa7cd6dc0.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Саратов ("Гагарин") в 04.05 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021919417.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528219_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_329b703df29939e6838abe9453431f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты