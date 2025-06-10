https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021916150.html

Эксперты оценили ситуацию с экспортом редкоземельных металлов из Китая

Эксперты оценили ситуацию с экспортом редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 10.06.2025

Эксперты оценили ситуацию с экспортом редкоземельных металлов из Китая

Затягивание выдачи разрешений Китаем на экспорт редкоземельных металлов ударит по Европейскому союзу, в частности, по его автомобильной промышленности, а также... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T04:10:00+03:00

2025-06-10T04:10:00+03:00

2025-06-10T04:10:00+03:00

экономика

китай

япония

южная корея

института гайдара

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Затягивание выдачи разрешений Китаем на экспорт редкоземельных металлов ударит по Европейскому союзу, в частности, по его автомобильной промышленности, а также может привести к убыткам и приостановке работы различных предприятий во всем мире, считают опрошенные РИА Новости эксперты Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. Издание China Daily писало, что КНР может смягчить ограничения на экспорт редкоземельных металлов для европейских производителей полупроводников, чтобы стабилизировать глобальные промышленные цепочки. "Если процесс выдачи разрешений на экспорт редкоземельных металлов из Китая затянется на пару месяцев или больше, то сильный их дефицит будет не минуем ... Для индустрии Европейского союза происходящее вообще может стать катастрофой - в нем редкоземельные металлы выпускаются в скромных объемах и проекты по их импортозамещению пока не реализованы", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналитик полагает, что дефицит редкоземов может затронуть Японию и Южную Корею, так как они не добывают редкоземельное сырье. Поскольку заменить Китай как крупнейшего производителя никто не сможет, разные предприятия в мире, использующие магниты или иную продукцию, содержащую редкие земли, могут приостанавливать свою работу. Аналогичного мнения придерживается заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Текущие ограничения, например, уже наносят урон европейский автомобильной промышленности ... Все обостряется тем, что с апреля китайские власти одобрили только около четверти из сотен заявок на экспортные лицензии", - отметила она. По словам эксперта, большинство автопроизводителей обычно имеют запасы редкоземельного сырья на два-четыре месяца, соответственно, производители этим летом начнут нести убытки, менять стратегии производства. Кроме того, Европейская ассоциация поставщиков автомобильной техники уже обозначила, что острая нехватка сырья вынудила приостановить работу нескольких производственных линий, добавила эксперт. "Продолжение ограничений – угроза дальнейшей остановки автоконцернов, компаний микроэлектроники по всему миру. Кроме того, ограничения значительно меняют конкуренцию на рынке: соответственно, другие поставщики, у кого есть запасы, будут продавать редкоземы в четыре–семь раз дороже, чем цены два месяца назад", - заключила Левашенко.

https://ria.ru/20250609/ssha-2021830603.html

https://ria.ru/20250506/metally-2015183045.html

https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html

китай

япония

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, япония, южная корея, института гайдара