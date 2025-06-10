https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021911324.html

В аэропортах Москвы сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Москвы сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропортах Москвы сняли временные ограничения на полеты

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:46:00+03:00

2025-06-10T01:46:00+03:00

2025-06-10T02:00:00+03:00

москва

жуковский

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Самолеты вновь принимают и отправляют Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Как пояснил Кореняко в Telegram-канале, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.По прежнему не принимают самолеты аэропорты Калуги и Тамбова.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021908942.html

москва

жуковский

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москва, жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)