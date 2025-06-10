https://ria.ru/20250610/obmen-2022063427.html

Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих

Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих - РИА Новости, 10.06.2025

Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих

Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:08:00+03:00

2025-06-10T17:08:00+03:00

2025-06-10T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.Накануне на родину вернулась первая группа военнопленных моложе 25 лет. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html

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Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории "Это непередаваемое чувство". Минобороны показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих. 2025-06-10T17:08 true PT1M26S

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вооруженные силы украины, россия, киев, украина