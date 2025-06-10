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Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 10.06.2025 (обновлено: 18:53 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/obmen-2022063427.html
Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих
Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих - РИА Новости, 10.06.2025
Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих
Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:08:00+03:00
2025-06-10T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.Накануне на родину вернулась первая группа военнопленных моложе 25 лет. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html
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Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории
"Это непередаваемое чувство". Минобороны показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих.
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вооруженные силы украины, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина

Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.
Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
9 июня, 15:49
Накануне на родину вернулась первая группа военнопленных моложе 25 лет.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Срыв Украиной изначальных договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
  • На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
  • Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
  • Представители Киева не явились к месту, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Киеве объясняли отказ Зеленского забирать тела боевиков ВСУ
Вчера, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраина
 
 
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