Из украинского плена вернули вторую группу российских военнослужащих
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.
Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.
Накануне на родину вернулась первая группа военнопленных моложе 25 лет.
Встреча в Стамбуле
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Срыв Украиной изначальных договоренностей
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
- На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
- Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
- Представители Киева не явились к месту, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
- За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
- Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.