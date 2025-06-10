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В Нижнем Новгороде медикам пришлось делать операцию во время пожара
В Нижнем Новгороде медикам пришлось делать операцию во время пожара - РИА Новости, 10.06.2025
В Нижнем Новгороде медикам пришлось делать операцию во время пожара
Медики продолжали проводить операцию пациентке в частной клинике в Нижнем Новгороде при тушении крупного пожара, спасатели обеспечивали постановку водяной... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:52:00+03:00
2025-06-10T13:52:00+03:00
2025-06-10T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Медики продолжали проводить операцию пациентке в частной клинике в Нижнем Новгороде при тушении крупного пожара, спасатели обеспечивали постановку водяной завесы, чтобы не допустить распространение огня и дыма на операционную, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Во время тушения пожара медики продолжали проводить начатую операцию. Пожарными были созданы все условия, и организован контроль проведения и завершения операции пациентке: спасатели осуществляли водяную завесу, чтобы предотвратить распространение огня и дыма на операционную", - говорится в сообщении пресс-службы. Министерство отмечает, что также было создано дополнительное звено газодымозащитной службы на случай распространения огня и дыма в операционную для спасения медицинского персонала и пациента. "По завершении операции женщину под наркозом передали в карету скорой помощи", - заключает МЧС РФ.
https://ria.ru/20250608/murashko-2021659004.html
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происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде медикам пришлось делать операцию во время пожара
В Нижнем Новгороде медики продолжили операцию во время пожара в клинике