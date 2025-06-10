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В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники - РИА Новости, 10.06.2025
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11:57 10.06.2025 (обновлено: 12:10 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/novgorod-2021969293.html
В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники
В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники - РИА Новости, 10.06.2025
В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники
Кровля частной клиники загорелась на площади в 400 квадратных метров в Нижнем Новгороде, из горящего здания эвакуировали 100 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:57:00+03:00
2025-06-10T12:10:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кровля частной клиники загорелась на площади в 400 квадратных метров в Нижнем Новгороде, из горящего здания эвакуировали 100 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Покровская, дом 62, корпус 5. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на кровле здания. По предварительной информации, площадь пожара - 400 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В министерстве добавили, что из горящего здания эвакуированы 100 человек. Борьбу с огнем ведут 68 человек и 23 единицы техники, уточнила пресс-служба.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники

В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники на площади 400 квадратов

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нижнем Новгороде
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кровля частной клиники загорелась на площади в 400 квадратных метров в Нижнем Новгороде, из горящего здания эвакуировали 100 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Покровская, дом 62, корпус 5. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на кровле здания. По предварительной информации, площадь пожара - 400 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В министерстве добавили, что из горящего здания эвакуированы 100 человек. Борьбу с огнем ведут 68 человек и 23 единицы техники, уточнила пресс-служба.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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