https://ria.ru/20250610/novgorod-2021969293.html

В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники

В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники - РИА Новости, 10.06.2025

В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники

Кровля частной клиники загорелась на площади в 400 квадратных метров в Нижнем Новгороде, из горящего здания эвакуировали 100 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:57:00+03:00

2025-06-10T11:57:00+03:00

2025-06-10T12:10:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кровля частной клиники загорелась на площади в 400 квадратных метров в Нижнем Новгороде, из горящего здания эвакуировали 100 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Покровская, дом 62, корпус 5. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на кровле здания. По предварительной информации, площадь пожара - 400 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В министерстве добавили, что из горящего здания эвакуированы 100 человек. Борьбу с огнем ведут 68 человек и 23 единицы техники, уточнила пресс-служба.

https://ria.ru/20250610/pozhar-2021925865.html

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Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)