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Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2025
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17:49 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/nato-2022081702.html
Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт
Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2025
Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт
Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды о превосходстве западной военно-технической мысли, что и показала ситуация с поставками зарубежной техники РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:49:00+03:00
2025-06-10T17:49:00+03:00
украина
россия
сергей чемезов
сергей лавров
нато
ростех
вооруженные силы украины
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды о превосходстве западной военно-технической мысли, что и показала ситуация с поставками зарубежной техники на Украину, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов. "Украинский конфликт оказался крайне строгим экзаменатором готовности сил вот этого условного западного блока к современной индустриальной войне… С моей точки зрения, Североатлантический альянс оказался жертвой собственной пропаганды, в которой советская, теперь российская школа танкостроения всегда уничижалась", - полагает собеседник агентства. Как считает Анпилогов, государства, поставлявшие свою бронетехнику киевскому режиму, не ожидали, что она столкнется на поле боя с новыми технологиями, включая, например, современные российские вертолеты или управляемые ракеты. Он также отметил, что на Украине не была должным образом налажена логистика для обслуживания западной техники, что привело к ее потерям вследствие технических неисправностей. Как напомнил эксперт, страны Запада не участвовали в крупном военном конфликте с равным соперником с середины прошлого столетия. При этом перед отправкой техники на Украину они не проводили штабные игры, в ходе которых могли бы оценить перспективы ее развертывания и поведения в условиях, приближенных к боевым. "Категория репутационных рисков подверглась эрозии за время полумирного существования всех этих западных концернов ВПК, которые фактически не тестировали свою военную технику в условиях реального высокоинтенсивного конфликта. Если у вас действительно нет условного партнера для спарринга, вы начинаете терять свою школу", - резюмировал он. Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации и приспособлено к новым задачам. В то же время он подчеркнул, что российской оборонной отрасли нечего перенимать у зарубежных танков "Абрамс" и "Леопард", а почти все БМП Bradley ВСУ уничтожены из-за их плохой проходимости. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250610/nato-2022064107.html
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украина, россия, сергей чемезов, сергей лавров, нато, ростех, вооруженные силы украины, конфликт трампа и маска, в мире
Украина, Россия, Сергей Чемезов, Сергей Лавров, НАТО, Ростех, Вооруженные силы Украины, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт

Анпилогов: НАТО оказалась жертвой собственной пропаганды о силах России

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды о превосходстве западной военно-технической мысли, что и показала ситуация с поставками зарубежной техники на Украину, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Украинский конфликт оказался крайне строгим экзаменатором готовности сил вот этого условного западного блока к современной индустриальной войне… С моей точки зрения, Североатлантический альянс оказался жертвой собственной пропаганды, в которой советская, теперь российская школа танкостроения всегда уничижалась", - полагает собеседник агентства.
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Как считает Анпилогов, государства, поставлявшие свою бронетехнику киевскому режиму, не ожидали, что она столкнется на поле боя с новыми технологиями, включая, например, современные российские вертолеты или управляемые ракеты. Он также отметил, что на Украине не была должным образом налажена логистика для обслуживания западной техники, что привело к ее потерям вследствие технических неисправностей.
Как напомнил эксперт, страны Запада не участвовали в крупном военном конфликте с равным соперником с середины прошлого столетия. При этом перед отправкой техники на Украину они не проводили штабные игры, в ходе которых могли бы оценить перспективы ее развертывания и поведения в условиях, приближенных к боевым.
"Категория репутационных рисков подверглась эрозии за время полумирного существования всех этих западных концернов ВПК, которые фактически не тестировали свою военную технику в условиях реального высокоинтенсивного конфликта. Если у вас действительно нет условного партнера для спарринга, вы начинаете терять свою школу", - резюмировал он.
Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации и приспособлено к новым задачам. В то же время он подчеркнул, что российской оборонной отрасли нечего перенимать у зарубежных танков "Абрамс" и "Леопард", а почти все БМП Bradley ВСУ уничтожены из-за их плохой проходимости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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9 июня, 23:25
 
УкраинаРоссияСергей ЧемезовСергей ЛавровНАТОРостехВооруженные силы УкраиныКонфликт Трампа и МаскаВ мире
 
 
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