Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт
Анпилогов: НАТО оказалась жертвой собственной пропаганды о силах России
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды о превосходстве западной военно-технической мысли, что и показала ситуация с поставками зарубежной техники на Украину, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Украинский конфликт оказался крайне строгим экзаменатором готовности сил вот этого условного западного блока к современной индустриальной войне… С моей точки зрения, Североатлантический альянс оказался жертвой собственной пропаганды, в которой советская, теперь российская школа танкостроения всегда уничижалась", - полагает собеседник агентства.
Как считает Анпилогов, государства, поставлявшие свою бронетехнику киевскому режиму, не ожидали, что она столкнется на поле боя с новыми технологиями, включая, например, современные российские вертолеты или управляемые ракеты. Он также отметил, что на Украине не была должным образом налажена логистика для обслуживания западной техники, что привело к ее потерям вследствие технических неисправностей.
Как напомнил эксперт, страны Запада не участвовали в крупном военном конфликте с равным соперником с середины прошлого столетия. При этом перед отправкой техники на Украину они не проводили штабные игры, в ходе которых могли бы оценить перспективы ее развертывания и поведения в условиях, приближенных к боевым.
"Категория репутационных рисков подверглась эрозии за время полумирного существования всех этих западных концернов ВПК, которые фактически не тестировали свою военную технику в условиях реального высокоинтенсивного конфликта. Если у вас действительно нет условного партнера для спарринга, вы начинаете терять свою школу", - резюмировал он.
Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации и приспособлено к новым задачам. В то же время он подчеркнул, что российской оборонной отрасли нечего перенимать у зарубежных танков "Абрамс" и "Леопард", а почти все БМП Bradley ВСУ уничтожены из-за их плохой проходимости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.