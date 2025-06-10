https://ria.ru/20250610/nato-2022081702.html

Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт

Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2025

Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды, считает эксперт

Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды о превосходстве западной военно-технической мысли, что и показала ситуация с поставками зарубежной техники РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:49:00+03:00

2025-06-10T17:49:00+03:00

2025-06-10T17:49:00+03:00

украина

россия

сергей чемезов

сергей лавров

нато

ростех

вооруженные силы украины

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО оказались жертвами собственной пропаганды о превосходстве западной военно-технической мысли, что и показала ситуация с поставками зарубежной техники на Украину, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Анпилогов. "Украинский конфликт оказался крайне строгим экзаменатором готовности сил вот этого условного западного блока к современной индустриальной войне… С моей точки зрения, Североатлантический альянс оказался жертвой собственной пропаганды, в которой советская, теперь российская школа танкостроения всегда уничижалась", - полагает собеседник агентства. Как считает Анпилогов, государства, поставлявшие свою бронетехнику киевскому режиму, не ожидали, что она столкнется на поле боя с новыми технологиями, включая, например, современные российские вертолеты или управляемые ракеты. Он также отметил, что на Украине не была должным образом налажена логистика для обслуживания западной техники, что привело к ее потерям вследствие технических неисправностей. Как напомнил эксперт, страны Запада не участвовали в крупном военном конфликте с равным соперником с середины прошлого столетия. При этом перед отправкой техники на Украину они не проводили штабные игры, в ходе которых могли бы оценить перспективы ее развертывания и поведения в условиях, приближенных к боевым. "Категория репутационных рисков подверглась эрозии за время полумирного существования всех этих западных концернов ВПК, которые фактически не тестировали свою военную технику в условиях реального высокоинтенсивного конфликта. Если у вас действительно нет условного партнера для спарринга, вы начинаете терять свою школу", - резюмировал он. Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации и приспособлено к новым задачам. В то же время он подчеркнул, что российской оборонной отрасли нечего перенимать у зарубежных танков "Абрамс" и "Леопард", а почти все БМП Bradley ВСУ уничтожены из-за их плохой проходимости. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250610/nato-2022064107.html

https://ria.ru/20250609/britaniya-2021901789.html

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украина, россия, сергей чемезов, сергей лавров, нато, ростех, вооруженные силы украины, конфликт трампа и маска, в мире