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"Должны забыть": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 10.06.2025
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17:08 10.06.2025 (обновлено: 22:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/nato-2022064107.html
"Должны забыть": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО против России
"Должны забыть": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 10.06.2025
"Должны забыть": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО против России
Планы НАТО по защите от якобы российской угрозы будут стоить европейскому народу социального благополучия, пишет журналист Фабрицио Поджи в статье для портала... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:08:00+03:00
2025-06-10T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Планы НАТО по защите от якобы российской угрозы будут стоить европейскому народу социального благополучия, пишет журналист Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico."Секретарь НАТО выпалил на весь мир, что европейцы должны забыть о старых иллюзиях так называемого государства всеобщего благосостояния", — говорится в материале.Издание отмечает, что для усиления систем ПВО жителям европейских городов нужно отказаться от мечтаний о национальной службе здравоохранения и пенсионной системе, которые давно уже сведены к минимуму.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, москва, в мире, нато
Россия, Москва, В мире, НАТО
"Должны забыть": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО против России

L`Antidiplomatico: планы НАТО лишают европейцев надежды на благосостояние

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Планы НАТО по защите от якобы российской угрозы будут стоить европейскому народу социального благополучия, пишет журналист Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico.
"Секретарь НАТО выпалил на весь мир, что европейцы должны забыть о старых иллюзиях так называемого государства всеобщего благосостояния", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что для усиления систем ПВО жителям европейских городов нужно отказаться от мечтаний о национальной службе здравоохранения и пенсионной системе, которые давно уже сведены к минимуму.
На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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