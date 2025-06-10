https://ria.ru/20250610/nato-2022059134.html

Британский политик разозлился после заявления генсека НАТО о русском языке

Британский политик разозлился после заявления генсека НАТО о русском языке - РИА Новости, 10.06.2025

Британский политик разозлился после заявления генсека НАТО о русском языке

Лидер Социал-демократической партии Великобритании Уильям Клустон в соцсети X раскритиковал призыв генсека НАТО Марка Рютте увеличить военные расходы до 5% от... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:57:00+03:00

2025-06-10T16:57:00+03:00

2025-06-10T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Великобритании Уильям Клустон в соцсети X раскритиковал призыв генсека НАТО Марка Рютте увеличить военные расходы до 5% от ВВП, чтобы не пришлось "учить русский язык"."Я всегда считал Рютте дерзким глупцом. Его <..> комментарии – потратьте 5% или начните учить русский язык – напоминают его же вспышки гнева по поводу решения Британии выйти из ЕС. Его нужно игнорировать", — написал британский политик.Ранее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык.Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html

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