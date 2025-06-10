Рейтинг@Mail.ru
"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 10.06.2025 (обновлено: 08:14 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/nakhodka-2021340375.html
"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО
"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО - РИА Новости, 10.06.2025
"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО
На раскопках в маленьком аргентинском городке ученые наткнулись на останки "неопознанного существа". Журналисты тут же объявили: доказательство внеземной жизни... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:00:00+03:00
2025-06-10T08:14:00+03:00
религия
перу
аргентина
сша
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824376703_0:0:2254:1268_1920x0_80_0_0_186f8b636e3b511deae70a58dcbebaf0.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. На раскопках в маленьком аргентинском городке ученые наткнулись на останки "неопознанного существа". Журналисты тут же объявили: доказательство внеземной жизни найдено. Это не первый подобный случай. О контактах с "зелеными человечками" — в материале РИА Новости."Марс атакует"Рядовые работы по прокладке водопроводных труб в аргентинском Сан-Фернандо (провинция Катамарка) обернулись настоящей сенсацией. Рабочие извлекли из земли два небольших сосуда, похожих на вазы.Оказалось, это погребальные урны. А в них — почти идеально сохранившиеся останки. Только одно но: человеческими их назвать трудно. Внимание вскоре прибывших археологов привлекла нестандартная форма одного из черепов.Местные СМИ сразу окрестили его обладателя "человеком-муравьедом". Блогеры же провели параллель с легендарным фильмом "Марс атакует!", где фигурируют жуткие пришельцы с сердцевидными головами.У "инопланетянина" из Сан-Фернандо она точь-в-точь такая же: вертикально вытянута, с отчетливой плоской линией поперек заднего сочленения костей полушарий.Из-за этого по маленькому городку поползли слухи, что наука наконец наткнулась на нечто неизвестное: новый вид человека или, еще лучше, — представителя внеземной цивилизации. Специалисты же к подобным теориям отнеслись с иронией. Ведь в находке нет ничего экстраординарного.Они сразу определили: череп "пришельца" не был таким изначально, его деформировали искусственно. Вопрос, кто и зачем. На сегодняшний день известно лишь о двух культурах в провинции Катамарка, занимавшихся подобной пластической хирургией, — Агуде и предшествовавшей ей Сьенаге. Обе сошли с исторической арены к концу первого тысячелетия нашей эры. Но сих пор в регионе встречаются их отголоски — полихромная керамика, медные пластины и захоронения."Причем детей, как правило, хоронили именно в таких урнах-сосудах. А деформация черепа могла совершаться по разным причинам: из эстетических соображений или как знак принадлежности к более высокой социальной группе", — рассказал курировавший раскопки профессор археологии Оксфордского университета Рик Шультинг.Голову младенца, продолжает он, туго перевязывали лентами, а затем — для придания нужной формы — сдавливали двумя досками. По словам биоантрополога Винчестерского университета Хайди Доусон-Хоббис, на первый взгляд может показаться, что такой искалеченный ребенок страдал от гидроцефалии и умирал раньше положенного срока. Однако нынешний экземпляр — юноша, и скончался он, по-видимому, от других причин.Крошка ПедроТак что пока у аргентинского "инопланетянина" не так уж много шансов на звание представителя внеземной цивилизации. Как и у "пришельцев" из США. Этой находке почти сто лет, но до сих пор она поражает уфологов, да и настоящих ученых тоже.В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн отправились в Сан-Педро, богатый золотоносными горами. Взрыв за взрывом они пробирались внутрь скалы. И после очередной закладки динамита, когда улеглась пыль, увидели в глубине небольшую пещеру. Внутри находилось нечто похожее на мумию.В высоту она была не более сорока сантиметров, а весом — всего триста граммов. И снова те же черты: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос, непропорциональные глазницы. Недолго думая, меркантильные Карр и Мейн продали мумию на черном рынке. Лишь в 1960-х она попала в руки ученых.Специалисты из Университета Вайоминга сделали рентген и выяснили, что у "пришельца" вполне человеческий скелет. Только вот ключицы, кости позвоночника и черепа сломаны. Тогда родилась версия о представителе "маленьких людей". В фольклоре североамериканских индейцев-шошонов есть легенда о карликах, населявших землю в стародавние времена. С приходом "больших белых людей" они спешно покинули жилища и ушли в горы.Лишь 20 лет назад американские антропологи взяли у "инопланетянина" из Сан-Педро ДНК и обнаружили, что это новорожденный индеец. А карликовость и сильная деформация черепа — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу после рождения. Произошло это приблизительно в 1700 году.Криминальная сенсацияДругой пример потряс мир совсем недавно. В сентябре 2023-го журналист Хайме Мауссан демонстрировал в мексиканском конгрессе маленькие (всего 60 сантиметров в высоту) мумии. Утверждал, что они принадлежат "гуманоидам", жившим около тысячи лет назад."Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ", — заверил журналист. И добавил, что считает их "эволюционировавшей версией современного человека".Решить головоломку взялись ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики в Перу. Именно там Мауссан нашел "пришельцев". Через пару месяцев отчет был готов. Выяснилось: в мумиях и вправду есть "нечеловеческие" элементы — фрагменты костей животных. На рентген-снимках хорошо видно, что голова "гуманоида" сделана из черепа млекопитающего, а ребра — из птичьих крыльев."Кости, скорее всего, взяты у ламы или альпаки. Они часто встречаются на кладбищах перуанских культур", — заявил журналистам сотрудник института Флавио Эстрада Морено.У другого "зеленого человечка" нашли шарообразное утолщение в области живота. Не беременность ли? Оказалось, простой камень.В ходе расследования выяснилось, что следов НЛО в Перу нет. Зато нашлись следы криминала. В местном Национальном музее недосчитались нескольких экспонатов — костных останков доиспанского периода. Неудивительно, если это Мауссан позаимствовал их для своих "поделок".
https://ria.ru/20250531/tsivilizatsiya-2020003194.html
перу
аргентина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144486/42/1444864222_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_bf2986b0ff303e6b210d39ff8b51e053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
перу, аргентина, сша, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Перу, Аргентина, США, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО

Археолог Шультинг: "пришелец" из Аргентины — результат хирургической деформации

© AP Photo / Ira BlockКарликовый череп, найденный на острове Флорес в Индонезии
Карликовый череп, найденный на острове Флорес в Индонезии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Ira Block
Карликовый череп, найденный на острове Флорес в Индонезии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. На раскопках в маленьком аргентинском городке ученые наткнулись на останки "неопознанного существа". Журналисты тут же объявили: доказательство внеземной жизни найдено. Это не первый подобный случай. О контактах с "зелеными человечками" — в материале РИА Новости.

"Марс атакует"

Рядовые работы по прокладке водопроводных труб в аргентинском Сан-Фернандо (провинция Катамарка) обернулись настоящей сенсацией. Рабочие извлекли из земли два небольших сосуда, похожих на вазы.
Оказалось, это погребальные урны. А в них — почти идеально сохранившиеся останки. Только одно но: человеческими их назвать трудно. Внимание вскоре прибывших археологов привлекла нестандартная форма одного из черепов.
Местные СМИ сразу окрестили его обладателя "человеком-муравьедом". Блогеры же провели параллель с легендарным фильмом "Марс атакует!", где фигурируют жуткие пришельцы с сердцевидными головами.
У "инопланетянина" из Сан-Фернандо она точь-в-точь такая же: вертикально вытянута, с отчетливой плоской линией поперек заднего сочленения костей полушарий.
© Кадр видео из соцсетейЧереп "пришельца"
Череп пришельца - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Череп "пришельца"
Из-за этого по маленькому городку поползли слухи, что наука наконец наткнулась на нечто неизвестное: новый вид человека или, еще лучше, — представителя внеземной цивилизации. Специалисты же к подобным теориям отнеслись с иронией. Ведь в находке нет ничего экстраординарного.
Они сразу определили: череп "пришельца" не был таким изначально, его деформировали искусственно. Вопрос, кто и зачем.
На сегодняшний день известно лишь о двух культурах в провинции Катамарка, занимавшихся подобной пластической хирургией, — Агуде и предшествовавшей ей Сьенаге. Обе сошли с исторической арены к концу первого тысячелетия нашей эры. Но сих пор в регионе встречаются их отголоски — полихромная керамика, медные пластины и захоронения.
"Причем детей, как правило, хоронили именно в таких урнах-сосудах. А деформация черепа могла совершаться по разным причинам: из эстетических соображений или как знак принадлежности к более высокой социальной группе", — рассказал курировавший раскопки профессор археологии Оксфордского университета Рик Шультинг.
CC BY 2.0 / Marcin Tlustochowicz / Деформированные черепа из музея Паракаса, Ика
Деформированные черепа из музея Паракаса, Ика - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
CC BY 2.0 / Marcin Tlustochowicz /
Деформированные черепа из музея Паракаса, Ика
Голову младенца, продолжает он, туго перевязывали лентами, а затем — для придания нужной формы — сдавливали двумя досками. По словам биоантрополога Винчестерского университета Хайди Доусон-Хоббис, на первый взгляд может показаться, что такой искалеченный ребенок страдал от гидроцефалии и умирал раньше положенного срока. Однако нынешний экземпляр — юноша, и скончался он, по-видимому, от других причин.

Крошка Педро

Так что пока у аргентинского "инопланетянина" не так уж много шансов на звание представителя внеземной цивилизации. Как и у "пришельцев" из США. Этой находке почти сто лет, но до сих пор она поражает уфологов, да и настоящих ученых тоже.
В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн отправились в Сан-Педро, богатый золотоносными горами. Взрыв за взрывом они пробирались внутрь скалы. И после очередной закладки динамита, когда улеглась пыль, увидели в глубине небольшую пещеру. Внутри находилось нечто похожее на мумию.
© Public domain Мумия гор Сан-Педро
Мумия гор Сан-Педро - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Public domain
Мумия гор Сан-Педро
В высоту она была не более сорока сантиметров, а весом — всего триста граммов. И снова те же черты: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос, непропорциональные глазницы. Недолго думая, меркантильные Карр и Мейн продали мумию на черном рынке. Лишь в 1960-х она попала в руки ученых.
Специалисты из Университета Вайоминга сделали рентген и выяснили, что у "пришельца" вполне человеческий скелет. Только вот ключицы, кости позвоночника и черепа сломаны. Тогда родилась версия о представителе "маленьких людей". В фольклоре североамериканских индейцев-шошонов есть легенда о карликах, населявших землю в стародавние времена. С приходом "больших белых людей" они спешно покинули жилища и ушли в горы.
Лишь 20 лет назад американские антропологи взяли у "инопланетянина" из Сан-Педро ДНК и обнаружили, что это новорожденный индеец. А карликовость и сильная деформация черепа — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу после рождения. Произошло это приблизительно в 1700 году.
CC0 / Hermann Braus — Anatomie des Menschen: ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte 1921 / Один из способов искусственной деформации черепа. Иллюстрация из немецкого учебника по анатомии 1921 года
Один из способов искусственной деформации черепа. Иллюстрация из немецкого учебника по анатомии 1921 года - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
CC0 / Hermann Braus — Anatomie des Menschen: ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte 1921 /
Один из способов искусственной деформации черепа. Иллюстрация из немецкого учебника по анатомии 1921 года

Криминальная сенсация

Другой пример потряс мир совсем недавно. В сентябре 2023-го журналист Хайме Мауссан демонстрировал в мексиканском конгрессе маленькие (всего 60 сантиметров в высоту) мумии. Утверждал, что они принадлежат "гуманоидам", жившим около тысячи лет назад.
"Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ", — заверил журналист. И добавил, что считает их "эволюционировавшей версией современного человека".
Решить головоломку взялись ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики в Перу. Именно там Мауссан нашел "пришельцев". Через пару месяцев отчет был готов. Выяснилось: в мумиях и вправду есть "нечеловеческие" элементы — фрагменты костей животных. На рентген-снимках хорошо видно, что голова "гуманоида" сделана из черепа млекопитающего, а ребра — из птичьих крыльев.
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Мумия, представленная в Мексике уфологом Хайме Мауссаном. Кадр видео
"Кости, скорее всего, взяты у ламы или альпаки. Они часто встречаются на кладбищах перуанских культур", — заявил журналистам сотрудник института Флавио Эстрада Морено.
У другого "зеленого человечка" нашли шарообразное утолщение в области живота. Не беременность ли? Оказалось, простой камень.
В ходе расследования выяснилось, что следов НЛО в Перу нет. Зато нашлись следы криминала. В местном Национальном музее недосчитались нескольких экспонатов — костных останков доиспанского периода. Неудивительно, если это Мауссан позаимствовал их для своих "поделок".
Саркофаги Карахиа, гробницы воинов — типичные геометрические рисунки культуры чачапойя, символизирующие защиту божеств - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Они сошли с неба". В Перу нашли следы загадочной "облачной цивилизации"
31 мая, 08:00
 
РелигияПеруАргентинаСШААналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала