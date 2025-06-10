https://ria.ru/20250610/nakhodka-2021340375.html

"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО

"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО - РИА Новости, 10.06.2025

"Они уже среди нас". Находка из Аргентины подтвердила теорию об НЛО

На раскопках в маленьком аргентинском городке ученые наткнулись на останки "неопознанного существа". Журналисты тут же объявили: доказательство внеземной жизни... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:14:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. На раскопках в маленьком аргентинском городке ученые наткнулись на останки "неопознанного существа". Журналисты тут же объявили: доказательство внеземной жизни найдено. Это не первый подобный случай. О контактах с "зелеными человечками" — в материале РИА Новости."Марс атакует"Рядовые работы по прокладке водопроводных труб в аргентинском Сан-Фернандо (провинция Катамарка) обернулись настоящей сенсацией. Рабочие извлекли из земли два небольших сосуда, похожих на вазы.Оказалось, это погребальные урны. А в них — почти идеально сохранившиеся останки. Только одно но: человеческими их назвать трудно. Внимание вскоре прибывших археологов привлекла нестандартная форма одного из черепов.Местные СМИ сразу окрестили его обладателя "человеком-муравьедом". Блогеры же провели параллель с легендарным фильмом "Марс атакует!", где фигурируют жуткие пришельцы с сердцевидными головами.У "инопланетянина" из Сан-Фернандо она точь-в-точь такая же: вертикально вытянута, с отчетливой плоской линией поперек заднего сочленения костей полушарий.Из-за этого по маленькому городку поползли слухи, что наука наконец наткнулась на нечто неизвестное: новый вид человека или, еще лучше, — представителя внеземной цивилизации. Специалисты же к подобным теориям отнеслись с иронией. Ведь в находке нет ничего экстраординарного.Они сразу определили: череп "пришельца" не был таким изначально, его деформировали искусственно. Вопрос, кто и зачем. На сегодняшний день известно лишь о двух культурах в провинции Катамарка, занимавшихся подобной пластической хирургией, — Агуде и предшествовавшей ей Сьенаге. Обе сошли с исторической арены к концу первого тысячелетия нашей эры. Но сих пор в регионе встречаются их отголоски — полихромная керамика, медные пластины и захоронения."Причем детей, как правило, хоронили именно в таких урнах-сосудах. А деформация черепа могла совершаться по разным причинам: из эстетических соображений или как знак принадлежности к более высокой социальной группе", — рассказал курировавший раскопки профессор археологии Оксфордского университета Рик Шультинг.Голову младенца, продолжает он, туго перевязывали лентами, а затем — для придания нужной формы — сдавливали двумя досками. По словам биоантрополога Винчестерского университета Хайди Доусон-Хоббис, на первый взгляд может показаться, что такой искалеченный ребенок страдал от гидроцефалии и умирал раньше положенного срока. Однако нынешний экземпляр — юноша, и скончался он, по-видимому, от других причин.Крошка ПедроТак что пока у аргентинского "инопланетянина" не так уж много шансов на звание представителя внеземной цивилизации. Как и у "пришельцев" из США. Этой находке почти сто лет, но до сих пор она поражает уфологов, да и настоящих ученых тоже.В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн отправились в Сан-Педро, богатый золотоносными горами. Взрыв за взрывом они пробирались внутрь скалы. И после очередной закладки динамита, когда улеглась пыль, увидели в глубине небольшую пещеру. Внутри находилось нечто похожее на мумию.В высоту она была не более сорока сантиметров, а весом — всего триста граммов. И снова те же черты: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос, непропорциональные глазницы. Недолго думая, меркантильные Карр и Мейн продали мумию на черном рынке. Лишь в 1960-х она попала в руки ученых.Специалисты из Университета Вайоминга сделали рентген и выяснили, что у "пришельца" вполне человеческий скелет. Только вот ключицы, кости позвоночника и черепа сломаны. Тогда родилась версия о представителе "маленьких людей". В фольклоре североамериканских индейцев-шошонов есть легенда о карликах, населявших землю в стародавние времена. С приходом "больших белых людей" они спешно покинули жилища и ушли в горы.Лишь 20 лет назад американские антропологи взяли у "инопланетянина" из Сан-Педро ДНК и обнаружили, что это новорожденный индеец. А карликовость и сильная деформация черепа — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу после рождения. Произошло это приблизительно в 1700 году.Криминальная сенсацияДругой пример потряс мир совсем недавно. В сентябре 2023-го журналист Хайме Мауссан демонстрировал в мексиканском конгрессе маленькие (всего 60 сантиметров в высоту) мумии. Утверждал, что они принадлежат "гуманоидам", жившим около тысячи лет назад."Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ", — заверил журналист. И добавил, что считает их "эволюционировавшей версией современного человека".Решить головоломку взялись ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики в Перу. Именно там Мауссан нашел "пришельцев". Через пару месяцев отчет был готов. Выяснилось: в мумиях и вправду есть "нечеловеческие" элементы — фрагменты костей животных. На рентген-снимках хорошо видно, что голова "гуманоида" сделана из черепа млекопитающего, а ребра — из птичьих крыльев."Кости, скорее всего, взяты у ламы или альпаки. Они часто встречаются на кладбищах перуанских культур", — заявил журналистам сотрудник института Флавио Эстрада Морено.У другого "зеленого человечка" нашли шарообразное утолщение в области живота. Не беременность ли? Оказалось, простой камень.В ходе расследования выяснилось, что следов НЛО в Перу нет. Зато нашлись следы криминала. В местном Национальном музее недосчитались нескольких экспонатов — костных останков доиспанского периода. Неудивительно, если это Мауссан позаимствовал их для своих "поделок".

https://ria.ru/20250531/tsivilizatsiya-2020003194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, аргентина, сша, аналитика - религия и мировоззрение