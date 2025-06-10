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В Омской области возбудили дело после избиения постояльца дома-интерната - РИА Новости, 10.06.2025
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23:03 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/muzhchina-2022137497.html
В Омской области возбудили дело после избиения постояльца дома-интерната
В Омской области возбудили дело после избиения постояльца дома-интерната - РИА Новости, 10.06.2025
В Омской области возбудили дело после избиения постояльца дома-интерната
СУСК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором молодой мужчина избивает постояльца дома-интерната,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:03:00+03:00
2025-06-10T23:03:00+03:00
происшествия
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. СУСК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором молодой мужчина избивает постояльца дома-интерната, прокуратура региона возбудила дело по признакам умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. "Десятого июня в социальных сетях размещено видео, на котором молодой человек наносит удары пожилому постояльцу Крутинского дома-интерната. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, действиям мужчины, а также работников администрации этого учреждения социального обслуживания будет дана правовая оценка, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Прокуратура региона, в свою очередь, сообщила, что в Крутинском доме-интернате для престарелых инвалидов 10 июня одному из постояльцев причинены телесные повреждения. "По данному факту ОМВД России по Крутинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сообщило ведомство в Telegram-канале. Ход проверки, а также расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
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происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области возбудили дело после избиения постояльца дома-интерната

СК проверит видео с избиением постояльца дома-интерната в Омской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. СУСК России по Омской области организовало проверку после публикации в соцсетях видео, на котором молодой мужчина избивает постояльца дома-интерната, прокуратура региона возбудила дело по признакам умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.
"Десятого июня в социальных сетях размещено видео, на котором молодой человек наносит удары пожилому постояльцу Крутинского дома-интерната. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, действиям мужчины, а также работников администрации этого учреждения социального обслуживания будет дана правовая оценка, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Прокуратура региона, в свою очередь, сообщила, что в Крутинском доме-интернате для престарелых инвалидов 10 июня одному из постояльцев причинены телесные повреждения.
"По данному факту ОМВД России по Крутинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ход проверки, а также расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
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ПроисшествияРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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