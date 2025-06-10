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Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.06.2025
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко
Возраст появления у россиян последствий сердечно-сосудистых заболеваний увеличился, за последние 5 лет данный показатель сместился с 80 до 85 лет, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:27:00+03:00
2025-06-10T16:27:00+03:00
2025-06-10T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возраст появления у россиян последствий сердечно-сосудистых заболеваний увеличился, за последние 5 лет данный показатель сместился с 80 до 85 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Возраст, в которым россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился, тем самым продолжительность здоровой жизни прирастает. За последние 5 лет этот показатель сместился с 80 до 85 лет", - сказал Мурашко в ходе открытия объектов здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250608/murashko-2021659004.html
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко
Мурашко: возраст появления последствий сердечно-сосудистых заболеваний вырос