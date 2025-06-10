Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:27 10.06.2025 (обновлено: 16:30 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/murashko-2022052540.html
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.06.2025
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко
Возраст появления у россиян последствий сердечно-сосудистых заболеваний увеличился, за последние 5 лет данный показатель сместился с 80 до 85 лет, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:27:00+03:00
2025-06-10T16:30:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возраст появления у россиян последствий сердечно-сосудистых заболеваний увеличился, за последние 5 лет данный показатель сместился с 80 до 85 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Возраст, в которым россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился, тем самым продолжительность здоровой жизни прирастает. За последние 5 лет этот показатель сместился с 80 до 85 лет", - сказал Мурашко в ходе открытия объектов здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250608/murashko-2021659004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко

Мурашко: возраст появления последствий сердечно-сосудистых заболеваний вырос

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возраст появления у россиян последствий сердечно-сосудистых заболеваний увеличился, за последние 5 лет данный показатель сместился с 80 до 85 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Возраст, в которым россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился, тем самым продолжительность здоровой жизни прирастает. За последние 5 лет этот показатель сместился с 80 до 85 лет", - сказал Мурашко в ходе открытия объектов здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.
Сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи у служебных автомобилей - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации
8 июня, 19:05
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала