https://ria.ru/20250610/moskva-2022075548.html
В Москве в День России пройдет более 460 мероприятий
В Москве в День России пройдет более 460 мероприятий - РИА Новости, 10.06.2025
В Москве в День России пройдет более 460 мероприятий
Более 460 мероприятий в честь Дня России пройдут во всех округах Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:37:00+03:00
2025-06-10T17:37:00+03:00
2025-06-10T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 460 мероприятий в честь Дня России пройдут во всех округах Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "В честь праздника на ВДНХ и культурных площадках во всех округах города проведут больше 460 мероприятий. В саду имени Баумана прочтут рассказы российских классиков, а в усадьбе Кусково покажут спектакли. Посетителей кинопарка "Москино" и других локаций фестиваля "Времена и эпохи" ждут исторические реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводят в пресс-службе. В ведомстве отметили, что некоторые события пройдут в рамках главного проекта теплого сезона "Лето в Москве". Десятого июня на занятии в культурном центре "Москвич" юные посетители сделают своими руками ромашки в цветах флага нашей страны. Одиннадцатого июня в детской библиотеке №154 ребята создадут поздравительные открытки. В этот же день в библиотеке №259 слушатели узнают о видах матрешек и процессе их изготовления. Желающие смогут украсить эти игрушки и оценить экспозицию деревянных кукол. Концерт детских вокальных и танцевальных коллективов пройдет на сцене в парке "Фили" 12 июня. На этот же день намечены выступления оркестров и джазовых коллективов в усадьбе Измайлово. Для детей организуют мастер-классы и лекции. "В Государственном музее обороны Москвы проведут интерактивную экскурсию и познакомят с коллекцией артиллерийских орудий Великой Отечественной войны. А еще жителям и гостям столицы расскажут о Брестской крепости и 12 городах Советского Союза, которые прославились своей героической обороной во время 1941–1945 годов", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что праздничную программу подготовили на ВДНХ. Например, на обзорной прогулке по территории расскажут о символах нашей страны, которые нашли отражение в архитектуре павильонов и фонтанов комплекса. На выставке "Робостанция" посетителей ждут исторические лекции, квиз и творческие занятия, а на "Городской ферме" - спортивные состязания, мастер-классы по русским народным танцам и кукольный спектакль. "Тринадцатого июня желающих приглашают в семейный тематический парк "Орион", который в этот же день отметит свой день рождения. Здесь для детей и взрослых проведут уроки по игре на музыкальных инструментах и выступления артистов", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
https://ria.ru/20250608/moskva-2021647992.html
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москва, россия, наталья сергунина, москино, день россии, общество
Москва, Россия, Наталья Сергунина, Москино, День России, Общество
В Москве в День России пройдет более 460 мероприятий
Более 460 мероприятий в честь Дня России пройдут во всех округах Москвы
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 460 мероприятий в честь Дня России пройдут во всех округах Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
"В честь праздника на ВДНХ и культурных площадках во всех округах города проведут больше 460 мероприятий. В саду имени Баумана прочтут рассказы российских классиков, а в усадьбе Кусково покажут спектакли. Посетителей кинопарка "Москино
" и других локаций фестиваля "Времена и эпохи" ждут исторические реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина
, слова которой приводят в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что некоторые события пройдут в рамках главного проекта теплого сезона "Лето в Москве". Десятого июня на занятии в культурном центре "Москвич" юные посетители сделают своими руками ромашки в цветах флага нашей страны. Одиннадцатого июня в детской библиотеке №154 ребята создадут поздравительные открытки. В этот же день в библиотеке №259 слушатели узнают о видах матрешек и процессе их изготовления. Желающие смогут украсить эти игрушки и оценить экспозицию деревянных кукол. Концерт детских вокальных и танцевальных коллективов пройдет на сцене в парке "Фили" 12 июня. На этот же день намечены выступления оркестров и джазовых коллективов в усадьбе Измайлово. Для детей организуют мастер-классы и лекции.
"В Государственном музее обороны Москвы проведут интерактивную экскурсию и познакомят с коллекцией артиллерийских орудий Великой Отечественной войны. А еще жителям и гостям столицы расскажут о Брестской крепости и 12 городах Советского Союза, которые прославились своей героической обороной во время 1941–1945 годов", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что праздничную программу подготовили на ВДНХ. Например, на обзорной прогулке по территории расскажут о символах нашей страны, которые нашли отражение в архитектуре павильонов и фонтанов комплекса. На выставке "Робостанция" посетителей ждут исторические лекции, квиз и творческие занятия, а на "Городской ферме" - спортивные состязания, мастер-классы по русским народным танцам и кукольный спектакль.
"Тринадцатого июня желающих приглашают в семейный тематический парк "Орион", который в этот же день отметит свой день рождения. Здесь для детей и взрослых проведут уроки по игре на музыкальных инструментах и выступления артистов", - добавили в пресс-службе.