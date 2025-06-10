Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 10.06.2025 (обновлено: 19:07 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/moskva-2022065319.html
В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину
В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину - РИА Новости, 10.06.2025
В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину
Полиция задержала неизвестных в Москве, которые насильно затащили девушку в машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:19:00+03:00
2025-06-10T19:07:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022067947_0:198:808:652_1920x0_80_0_0_e73d3a9593fd04c1052c13d8d459584e.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Полиция задержала неизвестных в Москве, которые насильно затащили девушку в машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Службе 102 рассказали, что инцидент произошел на улице Мастеркова. Менее чем за час автомобиль нашли. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его на Варшавском шоссе. "Предварительно установлено, что гражданка проходила лечение в одном из реабилитационных центров, который самовольно покинула, после чего обнаружена родственниками и сотрудниками центра и помещена в автомобиль с целью доставления в реабилитационный центр и продолжения курса. Все граждане, находившиеся в автомобиле, задержаны и доставлены в территориальный отдел", — говорится в материале. Проводится проверка. Полиция устанавливается все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250610/peterburg-2021949008.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022067947_0:123:808:728_1920x0_80_0_0_e1e07a6d39ef969d419a23662f331108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину

В Москве задержали мужчин, которые насильно затащили девушку в машину и увезли

Похищение девушки на улице Мастеркова в Москве. Кадр видео из соцсетей
Похищение девушки на улице Мастеркова в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Похищение девушки на улице Мастеркова в Москве. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Полиция задержала неизвестных в Москве, которые насильно затащили девушку в машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Службе 102 рассказали, что инцидент произошел на улице Мастеркова. Менее чем за час автомобиль нашли. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его на Варшавском шоссе.
"Предварительно установлено, что гражданка проходила лечение в одном из реабилитационных центров, который самовольно покинула, после чего обнаружена родственниками и сотрудниками центра и помещена в автомобиль с целью доставления в реабилитационный центр и продолжения курса. Все граждане, находившиеся в автомобиле, задержаны и доставлены в территориальный отдел", — говорится в материале.
Проводится проверка. Полиция устанавливается все обстоятельства произошедшего.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя
Вчера, 10:15
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала