https://ria.ru/20250610/moskva-2022065319.html

В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину

В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину - РИА Новости, 10.06.2025

В Москве задержали людей, насильно затащивших девушку в машину

Полиция задержала неизвестных в Москве, которые насильно затащили девушку в машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:19:00+03:00

2025-06-10T17:19:00+03:00

2025-06-10T19:07:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Полиция задержала неизвестных в Москве, которые насильно затащили девушку в машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Службе 102 рассказали, что инцидент произошел на улице Мастеркова. Менее чем за час автомобиль нашли. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его на Варшавском шоссе. "Предварительно установлено, что гражданка проходила лечение в одном из реабилитационных центров, который самовольно покинула, после чего обнаружена родственниками и сотрудниками центра и помещена в автомобиль с целью доставления в реабилитационный центр и продолжения курса. Все граждане, находившиеся в автомобиле, задержаны и доставлены в территориальный отдел", — говорится в материале. Проводится проверка. Полиция устанавливается все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021949008.html

москва

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)