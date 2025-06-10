https://ria.ru/20250610/moskva-2022010736.html

Суд вынес приговор жителю Москвы, стрелявшему в полицейских в 2024 году

Суд вынес приговор жителю Москвы, стрелявшему в полицейских в 2024 году - РИА Новости, 10.06.2025

Суд вынес приговор жителю Москвы, стрелявшему в полицейских в 2024 году

Суд приговорил к 24 годам заключения москвича, убившего знакомого и устроившего перестрелку с полицейскими в 2024 году, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:23:00+03:00

2025-06-10T14:23:00+03:00

2025-06-10T14:34:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 24 годам заключения москвича, убившего знакомого и устроившего перестрелку с полицейскими в 2024 году, сообщает столичная прокуратура.В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его."Демину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Прокуратура отмечает, что тот признан виновным по статьям об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном изготовлении огнестрельного оружия, приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.Столичная прокуратура добавляет, что также удовлетворен гражданский иск отца погибшего на общую сумму в 5 миллионов рублей

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