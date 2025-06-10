https://ria.ru/20250610/moskva-2021962894.html
Строительство офисного центра на юго-западе Москвы вышло на уровень 7 этажа
Строительство офисного центра на юго-западе Москвы вышло на уровень 7 этажа - РИА Новости, 10.06.2025
Строительство офисного центра на юго-западе Москвы вышло на уровень 7 этажа
Строительство 23-этажного офисно-делового центра на улице Академика Семенихина вышло на уровень седьмого этажа, сообщил министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:00:00+03:00
2025-06-10T12:00:00+03:00
2025-06-10T13:56:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Строительство 23-этажного офисно-делового центра на улице Академика Семенихина вышло на уровень седьмого этажа, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Министр отметил, что данный проект возводят по программе стимулирования создания мест приложения труда, которая помогает привлекать частных инвесторов к развитию городской инфраструктуры."Общая площадь бизнес-центра превысит 44 тысячи квадратных метров. Объект позволит трудоустроиться рядом с домом более 1,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В планах достроить центр в следующем году. Сейчас строители вышли на уровень седьмого этажа. Параллельно специалисты завершают монтаж внутренних стен и перегородок в подземном паркинге. В обмен на обязательство создать рабочие места инвестору была предоставлена льгота по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка под возведение жилья.Инвестор данного проекта - Level Group. Директор по коммерческой недвижимости компании Александра Захарова рассказала, что 30% площадей будут занимать инфраструктурные объекты – продуктовые магазины, фуд-холл, заведения общепита, коворкинг, медцентр и фитнес-клуб."Особое внимание мы уделили спортивной составляющей — будут фитнес-операторы, предлагающие групповые тренировки, занятия по борьбе, зал для падел-тенниса и другие активности. Такой подход отражает наш курс на создание комфортной, сбалансированной среды, в духе новых городских стандартов", — сказала Захарова.В следующем году в Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда планируется завершить строительство шести объектов — это офисные здания, торговые комплексы и детсады. Их общая площадь превысит 74 тысячи квадратных метров, а количество новых рабочих мест составит более 4,5 тысячи.Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется уже пять лет и охватила почти все районы мегаполиса. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html
https://ria.ru/20250609/moskva-2021716391.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Строительство офисного центра на юго-западе Москвы вышло на уровень 7 этажа
Офисный центр на юго-западе Москвы достроят в 2026 году
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Строительство 23-этажного офисно-делового центра на улице Академика Семенихина вышло на уровень седьмого этажа, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Министр отметил, что данный проект возводят по программе стимулирования создания мест приложения труда, которая помогает привлекать частных инвесторов к развитию городской инфраструктуры.
"Общая площадь бизнес-центра превысит 44 тысячи квадратных метров. Объект позволит трудоустроиться рядом с домом более 1,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
В планах достроить центр в следующем году. Сейчас строители вышли на уровень седьмого этажа. Параллельно специалисты завершают монтаж внутренних стен и перегородок в подземном паркинге. В обмен на обязательство создать рабочие места инвестору была предоставлена льгота по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка под возведение жилья.
Инвестор данного проекта - Level Group. Директор по коммерческой недвижимости компании Александра Захарова рассказала, что 30% площадей будут занимать инфраструктурные объекты – продуктовые магазины, фуд-холл, заведения общепита, коворкинг, медцентр и фитнес-клуб.
"Особое внимание мы уделили спортивной составляющей — будут фитнес-операторы, предлагающие групповые тренировки, занятия по борьбе, зал для падел-тенниса и другие активности. Такой подход отражает наш курс на создание комфортной, сбалансированной среды, в духе новых городских стандартов", — сказала Захарова.
В следующем году в Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда планируется завершить строительство шести объектов — это офисные здания, торговые комплексы и детсады. Их общая площадь превысит 74 тысячи квадратных метров, а количество новых рабочих мест составит более 4,5 тысячи.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется уже пять лет и охватила почти все районы мегаполиса. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.