https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021915613.html

В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед длинными выходными

В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед длинными выходными - РИА Новости, 10.06.2025

В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед длинными выходными

Схемы мошенников в преддверии длинных выходных и Дня России могут быть связаны с фейковыми праздничными розыгрышами и "выплатами ко Дню России", фальшивыми... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:59:00+03:00

2025-06-10T03:59:00+03:00

2025-06-10T05:59:00+03:00

технологии

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Схемы мошенников в преддверии длинных выходных и Дня России могут быть связаны с фейковыми праздничными розыгрышами и "выплатами ко Дню России", фальшивыми уведомлениями от банков и телефонными звонками от лже-сотрудников МВД, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "В преддверии государственных праздников, особенно когда граждан ждут длинные выходные, мошенники традиционно активизируются. День России — не исключение. На фоне праздничной расслабленности и снижения информационной бдительности людей, злоумышленники подстраивают свои схемы под патриотическую и социальную повестку. Важно заранее предупреждать граждан о возможных угрозах. Одна из наиболее популярных схем — фейковые праздничные розыгрыши и "выплаты ко Дню России", — сказал он. Немкин объяснил, что мошенники рассылают людям ссылки якобы от имени госорганов, "Госуслуг" или банков с обещанием получить 10 тысяч рублей или другие "государственные подарки". Для получения якобы требуется ввести данные карты, авторизоваться через фальшивый сайт или установить приложение. "Это — чистой воды фишинг. Ни один орган власти не проводит выплаты подобным способом", — предупредил он. По словам Немкина, вторая схема — это фальшивые уведомления от банков или платежных систем. "Например, "вы получили праздничную выплату — подтвердите вход". Ссылки ведут на сайты, визуально похожие на официальные, но предназначенные для кражи логина и пароля от онлайн-банка. Особенно опасны такие атаки, если у человека подключены SMS-коды: получив и логин, и одноразовый код, злоумышленники получают полный доступ к счёту", — рассказал депутат.По словам Немкина, еще одна распространенная схема, телефонные звонки от лже-сотрудников МВД, прокуратуры или "финансового мониторинга"."Используя панику и атмосферу "усиленных проверок в праздники", мошенники запугивают граждан тем, что с их счётом якобы связаны подозрительные переводы. Далее предлагают "перевести средства на безопасный счет" — что является классической схемой хищения", — подчеркнул депутат.Немкин отметил, что главное правило защиты — не переходить по ссылкам из неизвестных источников, особенно если речь идет о "государственных акциях" и "выплатах"."Все официальные меры социальной поддержки публикуются только через государственные каналы — сайты госуслуг, ведомств и крупных СМИ. Никакая "регистрация" для получения выплат через мессенджеры невозможна. Также следует помнить: сотрудники банков и органов власти никогда не звонят с просьбой перевести деньги или назвать коды доступа. Если звонящий требует срочного действия, переводов или авторизации — это почти наверняка мошенник. В таких случаях нужно просто положить трубку и перезвонить по официальному номеру банка или учреждения", — добавил он. Немкин также рассказал, что депутаты активно работают над повышением цифровой грамотности и совершенствованием законодательства, в том числе в рамках пакета "Антифрод 2.0". "Главное — это осознанность самих граждан. Чем выше бдительность — тем ниже шансы на успех у мошенников, даже самых изощренных", — заключил он.

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https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html

https://ria.ru/20250607/moshennichestvo-2021458235.html

https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021226721.html

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технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф