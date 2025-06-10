https://ria.ru/20250610/milliony-2022080404.html

"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин

"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025

"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин

Такие организации, как "Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы российских детей и реализуют программы, основанные на традиционных ценностях, заявил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:47:00+03:00

2025-06-10T17:47:00+03:00

2025-06-10T17:47:00+03:00

общество

россия

владимир путин

юнармия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Такие организации, как "Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы российских детей и реализуют программы, основанные на традиционных ценностях, заявил президент России Владимир Путин. "В работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Особо отмечу "Движение первых" и "Юнармию". Они объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он отметил важность сбережения и укрепления сплоченности общества. На это работает и вернувшаяся в школу на системной основе воспитательная составляющая. Значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном", подчеркнул глава государства. "Такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность", - добавил президент.

https://ria.ru/20250326/putin-2007545591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, юнармия