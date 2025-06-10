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"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
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17:47 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/milliony-2022080404.html
"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин
"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин
Такие организации, как "Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы российских детей и реализуют программы, основанные на традиционных ценностях, заявил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:47:00+03:00
2025-06-10T17:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
юнармия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Такие организации, как "Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы российских детей и реализуют программы, основанные на традиционных ценностях, заявил президент России Владимир Путин. &quot;В работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Особо отмечу &quot;Движение первых&quot; и &quot;Юнармию&quot;. Они объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях&quot;, - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он отметил важность сбережения и укрепления сплоченности общества. На это работает и вернувшаяся в школу на системной основе воспитательная составляющая. Значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном", подчеркнул глава государства. "Такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность", - добавил президент.
https://ria.ru/20250326/putin-2007545591.html
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общество, россия, владимир путин, юнармия
Общество, Россия, Владимир Путин, Юнармия
"Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы детей, заявил Путин

Путин: "Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы российских детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУчастники на международном фестивале детства и юности "Движения первых" на территории ВДНХ в Москве
Участники на международном фестивале детства и юности Движения первых на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Участники на международном фестивале детства и юности "Движения первых" на территории ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Такие организации, как "Юнармия" и "Движение первых" объединяют миллионы российских детей и реализуют программы, основанные на традиционных ценностях, заявил президент России Владимир Путин.
«

"В работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Особо отмечу "Движение первых" и "Юнармию". Они объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он отметил важность сбережения и укрепления сплоченности общества. На это работает и вернувшаяся в школу на системной основе воспитательная составляющая. Значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном", подчеркнул глава государства.
"Такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность", - добавил президент.
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