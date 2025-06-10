https://ria.ru/20250610/mihalkov-2022138611.html

Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам

Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам - РИА Новости, 10.06.2025

Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам

Народный артист России, режиссер Никита Михалков убежден, что его спектакль "Перед рассветом", премьера которого состоится 12 июня на отремонтированной сцене... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:16:00+03:00

2025-06-10T23:16:00+03:00

2025-06-10T23:16:00+03:00

культура

россия

германия

никита михалков

юрий купер

владимир кочетков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866714889_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88f094f442139e8a1ba08abd4c85968e.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков убежден, что его спектакль "Перед рассветом", премьера которого состоится 12 июня на отремонтированной сцене Театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", необходим новым российским регионам. Во вторник в "Мастерской "12" прошел предпремьерный показ спектакля "Перед рассветом". "Я убежден совершенно, что по крайней мере несколько определенных регионов в этом спектакле нуждаются. Потому что хотя они и стали Россией, но оскомина происходившего - она остается. И им эта надежда нужна больше", - сказал он журналистам после показа. В основе спектакля - девять сцен из произведения Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи". Девять сцен - это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха: "Жена еврейка", "Предательство", "Меловой крест", "Нагорная проповедь", "Работодатели", "Шпион", "Радиочас для рабочих", "Черные башмаки" и "Шутка". В команде Михалкова над спектаклем работали сценограф Юрий Купер, хореограф Сергей Землянский, композитор Павел Акимкин, ассистент режиссера Андрей Левицкий. В спектакле заняты артисты Александр Кижаев, Полина Шустарёва, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик, Данила Дзыгар, Мария Волкова, Александр Ведменский, Сергей Радченков.

https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, никита михалков, юрий купер, владимир кочетков, общество