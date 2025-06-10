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Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам - РИА Новости, 10.06.2025
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Культура
 
23:16 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/mihalkov-2022138611.html
Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам
Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам - РИА Новости, 10.06.2025
Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам
Народный артист России, режиссер Никита Михалков убежден, что его спектакль "Перед рассветом", премьера которого состоится 12 июня на отремонтированной сцене... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:16:00+03:00
2025-06-10T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков убежден, что его спектакль "Перед рассветом", премьера которого состоится 12 июня на отремонтированной сцене Театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", необходим новым российским регионам. Во вторник в "Мастерской "12" прошел предпремьерный показ спектакля "Перед рассветом". "Я убежден совершенно, что по крайней мере несколько определенных регионов в этом спектакле нуждаются. Потому что хотя они и стали Россией, но оскомина происходившего - она остается. И им эта надежда нужна больше", - сказал он журналистам после показа. В основе спектакля - девять сцен из произведения Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи". Девять сцен - это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха: "Жена еврейка", "Предательство", "Меловой крест", "Нагорная проповедь", "Работодатели", "Шпион", "Радиочас для рабочих", "Черные башмаки" и "Шутка". В команде Михалкова над спектаклем работали сценограф Юрий Купер, хореограф Сергей Землянский, композитор Павел Акимкин, ассистент режиссера Андрей Левицкий. В спектакле заняты артисты Александр Кижаев, Полина Шустарёва, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик, Данила Дзыгар, Мария Волкова, Александр Ведменский, Сергей Радченков.
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россия, германия, никита михалков, юрий купер, владимир кочетков, общество
Культура, Россия, Германия, Никита Михалков, Юрий Купер, Владимир Кочетков, Общество
Михалков посчитал, что его спектакль "Перед рассветом" нужен новым регионам

Михалков: спектакль "Перед рассветом" нужен новым российским регионам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков убежден, что его спектакль "Перед рассветом", премьера которого состоится 12 июня на отремонтированной сцене Театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", необходим новым российским регионам.
Во вторник в "Мастерской "12" прошел предпремьерный показ спектакля "Перед рассветом".
"Я убежден совершенно, что по крайней мере несколько определенных регионов в этом спектакле нуждаются. Потому что хотя они и стали Россией, но оскомина происходившего - она остается. И им эта надежда нужна больше", - сказал он журналистам после показа.
В основе спектакля - девять сцен из произведения Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи". Девять сцен - это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха: "Жена еврейка", "Предательство", "Меловой крест", "Нагорная проповедь", "Работодатели", "Шпион", "Радиочас для рабочих", "Черные башмаки" и "Шутка".
В команде Михалкова над спектаклем работали сценограф Юрий Купер, хореограф Сергей Землянский, композитор Павел Акимкин, ассистент режиссера Андрей Левицкий. В спектакле заняты артисты Александр Кижаев, Полина Шустарёва, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик, Данила Дзыгар, Мария Волкова, Александр Ведменский, Сергей Радченков.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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КультураРоссияГерманияНикита МихалковЮрий КуперВладимир КочетковОбщество
 
 
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