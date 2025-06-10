https://ria.ru/20250610/mid-2022047284.html

Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море - РИА Новости, 10.06.2025

Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

Балтийское море на фоне демонизации России становится зоной военного противостояния с риском начала конфликта в любой момент, предупредил заместитель главы МИД... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:08:00+03:00

2025-06-10T16:08:00+03:00

2025-06-10T20:00:00+03:00

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балтийское море

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Балтийское море на фоне демонизации России становится зоной военного противостояния с риском начала конфликта в любой момент, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко. "Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя", — сказал дипломат.Выступая на "Форуме будущего — 2050", он указал на некогда спокойный в военном отношении Балтийский регион. Замглавы МИД подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации, отметив при этом плотность армейских учений и военной активности в регионе. Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, стремясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во "внутреннее море" НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20250531/baltika-2020185646.html

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721632.html

россия

балтийское море

швеция

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россия, балтийское море, швеция, александр грушко, николай патрушев, мария захарова, нато, в мире