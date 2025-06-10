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Мэр Лос-Анджелеса назвала причины беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса назвала причины беспорядков в городе - РИА Новости, 10.06.2025

Мэр Лос-Анджелеса назвала причины беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что к беспорядки в мегаполисе стали следствием рейдов против нелегальных иммигрантов, проводимых иммиграционной и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:13:00+03:00

2025-06-10T13:13:00+03:00

2025-06-10T13:13:00+03:00

в мире

лос-анджелес

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сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что к беспорядки в мегаполисе стали следствием рейдов против нелегальных иммигрантов, проводимых иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. "Если бы здесь не было миграционных рейдов, у нас не было бы беспорядков... Но мы не знаем, где и когда пройдут следующие рейды, и это повод для беспокойства", - заявила Басс в комментарии телеканалу CNN. Басс назвала действия ICE "путем к пандемониуму", добавив, что местные жители оперативно реагируют на рейды, организуя протесты. Она также выступила против привлечения федеральным центром нацгвардии к борьбе с беспорядками. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250610/korrespondent-2021930645.html

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021956446.html

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