Рейтинг@Mail.ru
В Мексике демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/meksika-2022033538.html
В Мексике демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США
В Мексике демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США - РИА Новости, 10.06.2025
В Мексике демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США
Демонстранты сожгли чучело президента США Дональда Трампа в ходе состоявшегося в понедельник перед зданием американского посольства в Мехико митинга в знак... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:23:00+03:00
2025-06-10T15:23:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
калифорния
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022030668_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_280735e44561728d819b850d69a7a63c.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Демонстранты сожгли чучело президента США Дональда Трампа в ходе состоявшегося в понедельник перед зданием американского посольства в Мехико митинга в знак несогласия с миграционной политикой американской администрации, сообщает газета Jornada. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. "Чучело Трампа было сожжено в понедельник перед посольством США в Мексике в знак солидарности и протеста двунациональных организаций, собравшихся с требованием к правительству этой страны положить конец миграционным рейдам, проводимым в последнее время в Лос-Анджелесе агентами службы иммиграционного и таможенного контроля и федеральным бюро расследований", - говорится в публикации издания в понедельник. По данным газеты, очередной протест перед американской дипмиссией в Мехико должен состояться во вторник. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.*движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html
https://ria.ru/20250609/prezident-2021843846.html
сша
лос-анджелес
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022030668_223:0:1024:601_1920x0_80_0_0_70baab0727bad17c8032f2da8c2771e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В Мексике демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США

Jornada: демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США в Мехико

© Фото : соцсетиСожженное чучело Дональда Трампа перед посольством США в Мехико
Сожженное чучело Дональда Трампа перед посольством США в Мехико - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети
Сожженное чучело Дональда Трампа перед посольством США в Мехико
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Демонстранты сожгли чучело президента США Дональда Трампа в ходе состоявшегося в понедельник перед зданием американского посольства в Мехико митинга в знак несогласия с миграционной политикой американской администрации, сообщает газета Jornada.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Вчера, 14:37
"Чучело Трампа было сожжено в понедельник перед посольством США в Мексике в знак солидарности и протеста двунациональных организаций, собравшихся с требованием к правительству этой страны положить конец миграционным рейдам, проводимым в последнее время в Лос-Анджелесе агентами службы иммиграционного и таможенного контроля и федеральным бюро расследований", - говорится в публикации издания в понедельник.
По данным газеты, очередной протест перед американской дипмиссией в Мехико должен состояться во вторник.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
*движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Президент Мексики осудила беспорядки в Лос-Анджелесе
9 июня, 17:28
 
В миреСШАЛос-АнджелесКалифорнияДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала