В Мексике демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США
Jornada: демонстранты сожгли чучело Трампа перед посольством США в Мехико
© Фото : соцсетиСожженное чучело Дональда Трампа перед посольством США в Мехико
© Фото : соцсети
Сожженное чучело Дональда Трампа перед посольством США в Мехико
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Демонстранты сожгли чучело президента США Дональда Трампа в ходе состоявшегося в понедельник перед зданием американского посольства в Мехико митинга в знак несогласия с миграционной политикой американской администрации, сообщает газета Jornada.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
"Чучело Трампа было сожжено в понедельник перед посольством США в Мексике в знак солидарности и протеста двунациональных организаций, собравшихся с требованием к правительству этой страны положить конец миграционным рейдам, проводимым в последнее время в Лос-Анджелесе агентами службы иммиграционного и таможенного контроля и федеральным бюро расследований", - говорится в публикации издания в понедельник.
По данным газеты, очередной протест перед американской дипмиссией в Мехико должен состояться во вторник.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
*движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ
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