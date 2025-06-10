https://ria.ru/20250610/mchs-2022104868.html

В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться

В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться - РИА Новости, 10.06.2025

В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться

В период купального сезона отдыхающим важно помнить о ключевых различиях между зонами отдыха и пляжами, так как купание в неположенном месте может быть... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:52:00+03:00

2025-06-10T18:52:00+03:00

2025-06-10T18:52:00+03:00

россия

александр нестеров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В период купального сезона отдыхающим важно помнить о ключевых различиях между зонами отдыха и пляжами, так как купание в неположенном месте может быть небезопасно, рассказал заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Александр Нестеров. "Если мы говорим про зону отдыха, то есть это та зона, где у нас люди отдыхают, загорают, проводят как-то досуг свой, но не купаются. Т.е. просто зона отдыха без купания. А если это пляж, то соответственно он включает и зону отдыха, и прибрежную территорию, где безопасно купаться", - рассказал Нестеров. Он добавил, что как правило в зонах отдыха ставятся таблички, что купание запрещено. Однако, как отмечает представитель МЧС, люди часто путают места для купания, так как видят, что другие загорают, стоят лежаки. В таких зонах отдыха, как правило, дно не обследовано, спасателей нет, и купание там запрещено. Если это пляж, значит, можно и отдыхать, и купаться. Представитель ГИМС МЧС России отметил, что зоны отдыха, в свою очередь, могут находиться как на берегу моря или реки, так и в парках или лесах. Они предназначены для пикников, прогулок и активного отдыха, но не всегда оборудованы для купания. Также вода в этих зонах не проверена на отсутствие болезнетворных микроорганизмов. Представитель МЧС предупредил, что водные процедуры в запрещенных местах могут привести к тяжким последствиям. "Купание в необорудованном месте, где нет спасателей, где дно необследованное, может привести к гибели человека" - сказал Нестеров. По информации МЧС на сегодняшний день задекларировано 2836 пляжей по всей Российской Федерации. Но ожидают, что эта цифра поднимется до 3300 пляжей.

https://ria.ru/20250531/moskva-2020181242.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр нестеров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)