Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/mchs-2022104868.html
В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться
В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться - РИА Новости, 10.06.2025
В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться
В период купального сезона отдыхающим важно помнить о ключевых различиях между зонами отдыха и пляжами, так как купание в неположенном месте может быть... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:52:00+03:00
2025-06-10T18:52:00+03:00
россия
александр нестеров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799389046_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_78ffbdd4a6044b1b2da980ea899dcb7a.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В период купального сезона отдыхающим важно помнить о ключевых различиях между зонами отдыха и пляжами, так как купание в неположенном месте может быть небезопасно, рассказал заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Александр Нестеров. "Если мы говорим про зону отдыха, то есть это та зона, где у нас люди отдыхают, загорают, проводят как-то досуг свой, но не купаются. Т.е. просто зона отдыха без купания. А если это пляж, то соответственно он включает и зону отдыха, и прибрежную территорию, где безопасно купаться", - рассказал Нестеров. Он добавил, что как правило в зонах отдыха ставятся таблички, что купание запрещено. Однако, как отмечает представитель МЧС, люди часто путают места для купания, так как видят, что другие загорают, стоят лежаки. В таких зонах отдыха, как правило, дно не обследовано, спасателей нет, и купание там запрещено. Если это пляж, значит, можно и отдыхать, и купаться. Представитель ГИМС МЧС России отметил, что зоны отдыха, в свою очередь, могут находиться как на берегу моря или реки, так и в парках или лесах. Они предназначены для пикников, прогулок и активного отдыха, но не всегда оборудованы для купания. Также вода в этих зонах не проверена на отсутствие болезнетворных микроорганизмов. Представитель МЧС предупредил, что водные процедуры в запрещенных местах могут привести к тяжким последствиям. "Купание в необорудованном месте, где нет спасателей, где дно необследованное, может привести к гибели человека" - сказал Нестеров. По информации МЧС на сегодняшний день задекларировано 2836 пляжей по всей Российской Федерации. Но ожидают, что эта цифра поднимется до 3300 пляжей.
https://ria.ru/20250531/moskva-2020181242.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799389046_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_404e2aeab123f8809a443adbec10cf6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр нестеров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Нестеров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться

В МЧС рассказали о различиях между зонами отдыха и пляжами

© РИА Новости / Григорий СысоевОтдых горожан на пляже
Отдых горожан на пляже - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отдых горожан на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В период купального сезона отдыхающим важно помнить о ключевых различиях между зонами отдыха и пляжами, так как купание в неположенном месте может быть небезопасно, рассказал заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Александр Нестеров.
«
"Если мы говорим про зону отдыха, то есть это та зона, где у нас люди отдыхают, загорают, проводят как-то досуг свой, но не купаются. Т.е. просто зона отдыха без купания. А если это пляж, то соответственно он включает и зону отдыха, и прибрежную территорию, где безопасно купаться", - рассказал Нестеров.
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
На набережной Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона
31 мая, 20:23
Он добавил, что как правило в зонах отдыха ставятся таблички, что купание запрещено. Однако, как отмечает представитель МЧС, люди часто путают места для купания, так как видят, что другие загорают, стоят лежаки. В таких зонах отдыха, как правило, дно не обследовано, спасателей нет, и купание там запрещено. Если это пляж, значит, можно и отдыхать, и купаться.
Представитель ГИМС МЧС России отметил, что зоны отдыха, в свою очередь, могут находиться как на берегу моря или реки, так и в парках или лесах. Они предназначены для пикников, прогулок и активного отдыха, но не всегда оборудованы для купания. Также вода в этих зонах не проверена на отсутствие болезнетворных микроорганизмов. Представитель МЧС предупредил, что водные процедуры в запрещенных местах могут привести к тяжким последствиям.
«
"Купание в необорудованном месте, где нет спасателей, где дно необследованное, может привести к гибели человека" - сказал Нестеров.
По информации МЧС на сегодняшний день задекларировано 2836 пляжей по всей Российской Федерации. Но ожидают, что эта цифра поднимется до 3300 пляжей.
Все на пляж! Как водолазы готовят места для купания в Москве к лету
© Фото : МГПСС

За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, одно из них – МГПСС. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и обследованию дна. Основная задача – обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, одно из них – МГПСС. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и обследованию дна. Основная задача – обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.

© Фото : МГПСС
1 из 8
© Фото : МГПСС

Водолазы службы, обследуя дно водоема в районе зоны отдыха, обнаруживают самые разные предметы, рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.

"Чаще всего это ветки и коряги. Если получается что-то достать, то, конечно же, делаем это. В противном случае делаем пометки на карте и передаем всю информацию балансодержателю", – поясняет он.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

Водолазы службы, обследуя дно водоема в районе зоны отдыха, обнаруживают самые разные предметы, рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.

"Чаще всего это ветки и коряги. Если получается что-то достать, то, конечно же, делаем это. В противном случае делаем пометки на карте и передаем всю информацию балансодержателю", – поясняет он.

© Фото : МГПСС
2 из 8
© Фото : МГПСС

При водолазном спуске для обследования дна столичных пляжей, отведенных для купания, работают в составе команды из четырёх человек – работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют специализированную технику – телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

При водолазном спуске для обследования дна столичных пляжей, отведенных для купания, работают в составе команды из четырёх человек – работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют специализированную технику – телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.

© Фото : МГПСС
3 из 8
© Фото : МГПСС

Роботы МГПСС могут собирать предметы на удалении до 200 метров от берега, перемещаясь по дну. Управляет ими с помощью джойстика водолаз-оператор. Однако при обследовании дна водоемов в зонах отдыха водолазы справляются с задачей лучше техники, порой отыскивая мусор и потенциально опасные для отдыхающих предметы под толстым слоем песка.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

Роботы МГПСС могут собирать предметы на удалении до 200 метров от берега, перемещаясь по дну. Управляет ими с помощью джойстика водолаз-оператор. Однако при обследовании дна водоемов в зонах отдыха водолазы справляются с задачей лучше техники, порой отыскивая мусор и потенциально опасные для отдыхающих предметы под толстым слоем песка.

© Фото : МГПСС
4 из 8
© Фото : МГПСС

На проверку дна московских пляжей у специалистов МГПСС уходит несколько часов. Способов обследования несколько, но чаще всего водолазы применяют галсовый метод поиска по секторам: работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Тем самым специалист тщательно осматривает каждый участок дна зоны отдыха.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

На проверку дна московских пляжей у специалистов МГПСС уходит несколько часов. Способов обследования несколько, но чаще всего водолазы применяют галсовый метод поиска по секторам: работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Тем самым специалист тщательно осматривает каждый участок дна зоны отдыха.

© Фото : МГПСС
5 из 8
© Фото : МГПСС

Соломко подчеркивает, что итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону не за МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.

"В мае проведем повторную проверку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - уточняет он.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

Соломко подчеркивает, что итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону не за МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.

"В мае проведем повторную проверку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - уточняет он.

© Фото : МГПСС
6 из 8
© Фото : МГПСС

Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где купание будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где купание будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.

© Фото : МГПСС
7 из 8
© Фото : МГПСС

В особо жаркие периоды, когда температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Сотрудники МГПСС по заранее установленному графику патрулируют их как пешком, так и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием и снаряжением для спасательных работ.

Подготовка водоемов к открытию купального сезона

В особо жаркие периоды, когда температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Сотрудники МГПСС по заранее установленному графику патрулируют их как пешком, так и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием и снаряжением для спасательных работ.

© Фото : МГПСС
8 из 8

За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, одно из них – МГПСС. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и обследованию дна. Основная задача – обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.

© Фото : МГПСС
1 из 8

Водолазы службы, обследуя дно водоема в районе зоны отдыха, обнаруживают самые разные предметы, рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.

"Чаще всего это ветки и коряги. Если получается что-то достать, то, конечно же, делаем это. В противном случае делаем пометки на карте и передаем всю информацию балансодержателю", – поясняет он.

© Фото : МГПСС
2 из 8

При водолазном спуске для обследования дна столичных пляжей, отведенных для купания, работают в составе команды из четырёх человек – работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют специализированную технику – телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.

© Фото : МГПСС
3 из 8

Роботы МГПСС могут собирать предметы на удалении до 200 метров от берега, перемещаясь по дну. Управляет ими с помощью джойстика водолаз-оператор. Однако при обследовании дна водоемов в зонах отдыха водолазы справляются с задачей лучше техники, порой отыскивая мусор и потенциально опасные для отдыхающих предметы под толстым слоем песка.

© Фото : МГПСС
4 из 8

На проверку дна московских пляжей у специалистов МГПСС уходит несколько часов. Способов обследования несколько, но чаще всего водолазы применяют галсовый метод поиска по секторам: работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Тем самым специалист тщательно осматривает каждый участок дна зоны отдыха.

© Фото : МГПСС
5 из 8

Соломко подчеркивает, что итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону не за МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.

"В мае проведем повторную проверку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - уточняет он.

© Фото : МГПСС
6 из 8

Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где купание будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.

© Фото : МГПСС
7 из 8

В особо жаркие периоды, когда температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Сотрудники МГПСС по заранее установленному графику патрулируют их как пешком, так и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием и снаряжением для спасательных работ.

© Фото : МГПСС
8 из 8
 
РоссияАлександр НестеровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала