В МЧС рассказали, почему не во всех зонах отдыха можно купаться

В МЧС рассказали о различиях между зонами отдыха и пляжами
За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, одно из них – МГПСС. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и обследованию дна. Основная задача – обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.
За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, одно из них – МГПСС. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и обследованию дна. Основная задача – обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.
Водолазы службы, обследуя дно водоема в районе зоны отдыха, обнаруживают самые разные предметы, рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.
"Чаще всего это ветки и коряги. Если получается что-то достать, то, конечно же, делаем это. В противном случае делаем пометки на карте и передаем всю информацию балансодержателю", – поясняет он.
Водолазы службы, обследуя дно водоема в районе зоны отдыха, обнаруживают самые разные предметы, рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.
"Чаще всего это ветки и коряги. Если получается что-то достать, то, конечно же, делаем это. В противном случае делаем пометки на карте и передаем всю информацию балансодержателю", – поясняет он.
При водолазном спуске для обследования дна столичных пляжей, отведенных для купания, работают в составе команды из четырёх человек – работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют специализированную технику – телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.
При водолазном спуске для обследования дна столичных пляжей, отведенных для купания, работают в составе команды из четырёх человек – работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют специализированную технику – телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.
Роботы МГПСС могут собирать предметы на удалении до 200 метров от берега, перемещаясь по дну. Управляет ими с помощью джойстика водолаз-оператор. Однако при обследовании дна водоемов в зонах отдыха водолазы справляются с задачей лучше техники, порой отыскивая мусор и потенциально опасные для отдыхающих предметы под толстым слоем песка.
Роботы МГПСС могут собирать предметы на удалении до 200 метров от берега, перемещаясь по дну. Управляет ими с помощью джойстика водолаз-оператор. Однако при обследовании дна водоемов в зонах отдыха водолазы справляются с задачей лучше техники, порой отыскивая мусор и потенциально опасные для отдыхающих предметы под толстым слоем песка.
На проверку дна московских пляжей у специалистов МГПСС уходит несколько часов. Способов обследования несколько, но чаще всего водолазы применяют галсовый метод поиска по секторам: работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Тем самым специалист тщательно осматривает каждый участок дна зоны отдыха.
На проверку дна московских пляжей у специалистов МГПСС уходит несколько часов. Способов обследования несколько, но чаще всего водолазы применяют галсовый метод поиска по секторам: работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Тем самым специалист тщательно осматривает каждый участок дна зоны отдыха.
Соломко подчеркивает, что итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону не за МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.
"В мае проведем повторную проверку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - уточняет он.
Соломко подчеркивает, что итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону не за МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.
"В мае проведем повторную проверку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - уточняет он.
Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где купание будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где купание будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
В особо жаркие периоды, когда температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Сотрудники МГПСС по заранее установленному графику патрулируют их как пешком, так и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием и снаряжением для спасательных работ.
В особо жаркие периоды, когда температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Сотрудники МГПСС по заранее установленному графику патрулируют их как пешком, так и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием и снаряжением для спасательных работ.
За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, одно из них – МГПСС. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и обследованию дна. Основная задача – обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.
Водолазы службы, обследуя дно водоема в районе зоны отдыха, обнаруживают самые разные предметы, рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.
"Чаще всего это ветки и коряги. Если получается что-то достать, то, конечно же, делаем это. В противном случае делаем пометки на карте и передаем всю информацию балансодержателю", – поясняет он.
При водолазном спуске для обследования дна столичных пляжей, отведенных для купания, работают в составе команды из четырёх человек – работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют специализированную технику – телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.
Роботы МГПСС могут собирать предметы на удалении до 200 метров от берега, перемещаясь по дну. Управляет ими с помощью джойстика водолаз-оператор. Однако при обследовании дна водоемов в зонах отдыха водолазы справляются с задачей лучше техники, порой отыскивая мусор и потенциально опасные для отдыхающих предметы под толстым слоем песка.
На проверку дна московских пляжей у специалистов МГПСС уходит несколько часов. Способов обследования несколько, но чаще всего водолазы применяют галсовый метод поиска по секторам: работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Тем самым специалист тщательно осматривает каждый участок дна зоны отдыха.
Соломко подчеркивает, что итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону не за МГПСС. Специалисты службы дают определенные рекомендации балансодержателю, затем московские спасатели организуют повторное обследование.
"В мае проведем повторную проверку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - уточняет он.
Водолазы проверяют пляжные зоны Москвы, отведенные для купания, где купание будет разрешено после положительного заключения всех инстанций. Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
В особо жаркие периоды, когда температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию, за купальными зонами следят круглосуточно. Сотрудники МГПСС по заранее установленному графику патрулируют их как пешком, так и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием и снаряжением для спасательных работ.