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В Белгороде беспилотник влетел в заправку - РИА Новости, 10.06.2025
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13:50 10.06.2025 (обновлено: 13:59 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/mchs-2022002780.html
В Белгороде беспилотник влетел в заправку
В Белгороде беспилотник влетел в заправку - РИА Новости, 10.06.2025
В Белгороде беспилотник влетел в заправку
Пять человек пострадали, один погиб после происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:50:00+03:00
2025-06-10T13:59:00+03:00
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, один погиб после происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщили в МЧС России."В Белгороде сотрудники МЧС России ликвидируют последствия происшествия в минимаркете. По предварительной информации, пострадали 5 человек. К сожалению, один - погиб. К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Уточняется, что специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.Как затем добавил губернатор региона Вячеслав Гладков, в минимаркет на заправке влетел беспилотник.
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Белгороде беспилотник влетел в заправку

В Белгороде беспилотник влетел в минимаркет на заправке, погиб человек

Спасатели на месте удара дрона ВСУ по АЗС в Белгороде. Кадр видео из соцсетей
Спасатели на месте удара дрона ВСУ по АЗС в Белгороде. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, один погиб после происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщили в МЧС России.
Белгороде сотрудники МЧС России ликвидируют последствия происшествия в минимаркете. По предварительной информации, пострадали 5 человек. К сожалению, один - погиб. К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.
Как затем добавил губернатор региона Вячеслав Гладков, в минимаркет на заправке влетел беспилотник.
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ПроисшествияБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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