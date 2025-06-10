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В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву - РИА Новости, 10.06.2025
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12:39 10.06.2025 (обновлено: 12:42 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/mask-2021979209.html
В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву
В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву - РИА Новости, 10.06.2025
В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву
Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:39:00+03:00
2025-06-10T12:42:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050.Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком."Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.
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москва, россия, в мире, илон маск
Москва, Россия, В мире, Илон Маск
В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву

Песков, комментируя приезд отца Маска, заявил, что РФ открыта для иностранцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на "Форуме будущего 2050" в Москве
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050.
Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
"Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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