https://ria.ru/20250610/mask-2021979209.html

В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву

В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву - РИА Новости, 10.06.2025

В Кремле прокомментировали поездку отца Маска в Москву

Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:39:00+03:00

2025-06-10T12:39:00+03:00

2025-06-10T12:42:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050.Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком."Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

москва, россия, в мире, илон маск