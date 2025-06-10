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В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище
В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище - РИА Новости, 10.06.2025
В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T01:28:00+03:00
2025-06-10T01:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России. "Бывший советник американского президента (Стивен Бэннон — Прим. Ред.) назвал Илона Маска "нелегальным мигрантом" и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство", — сказал он. Даванков отметил, что конфликт Маска и президента США Дональда Трампа дошел до прямых угроз главе SpaceX, что является поводом пригласить американского предпринимателя работать в Россию. "Отцу Илона в Москве явно понравилось. Так что уверен, что к предложению Маск отнесется, как минимум, с интересом", — добавил вице-спикер Госдумы. Парламентарий подчеркнул, что у Маска хороший опыт борьбы с бюрократией. Он напомнил, что за недолгую карьеру в Белом доме он успел сократить 260 тысяч чиновников и сэкономить 160 миллиардов долларов, но "в итоге американская бюрократия победила".По словам Даванкова, в России для Маска достаточно задач, и если он согласится, получиться обеспечить ему настоящий простор для действий, а особенно при внедрении искусственного интеллекта в государственное управление."Проект, над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться", — подытожил вице-спикер. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021906127.html
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в мире, россия, сша, технологии, москва, илон маск, дональд трамп, владислав даванков, госдума рф, spacex
В мире, Россия, США, Технологии, Москва, Илон Маск, Дональд Трамп, Владислав Даванков, Госдума РФ, SpaceX
В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище
Даванков предложил предоставить Маску политическое убежище и гражданство России
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России.
«
"Бывший советник американского президента (Стивен Бэннон
— Прим. Ред.) назвал Илона Маска
"нелегальным мигрантом" и призвал выдворить его из США
. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство", — сказал он.
Даванков
отметил, что конфликт Маска и президента США Дональда Трампа
дошел до прямых угроз главе SpaceX
, что является поводом пригласить американского предпринимателя работать в Россию
.
"Отцу Илона в Москве
явно понравилось. Так что уверен, что к предложению Маск отнесется, как минимум, с интересом", — добавил вице-спикер Госдумы
.
Парламентарий подчеркнул, что у Маска хороший опыт борьбы с бюрократией. Он напомнил, что за недолгую карьеру в Белом доме он успел сократить 260 тысяч чиновников и сэкономить 160 миллиардов долларов, но "в итоге американская бюрократия победила".
По словам Даванкова, в России для Маска достаточно задач, и если он согласится, получиться обеспечить ему настоящий простор для действий, а особенно при внедрении искусственного интеллекта в государственное управление.
"Проект, над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться", — подытожил вице-спикер.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.