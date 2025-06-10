https://ria.ru/20250610/makron-2022135594.html

Макрон запретит подросткам пользоваться соцсетями

Макрон запретит подросткам пользоваться соцсетями - РИА Новости, 10.06.2025

Макрон запретит подросткам пользоваться соцсетями

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:35:00+03:00

2025-06-10T22:35:00+03:00

2025-06-10T22:35:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. "Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать", - заявил он.Ранее во вторник учащийся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна, сотрудница скончалась от полученных ранений. Макрон выразил мнение, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния социальных сетей. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. По словам экс-премьера, подростки ежедневно проводят перед экраном от 3,5 до пяти часов. В связи с этим Атталь призвал, чтобы каждый подросток проходил оценку на предмет зависимости от гаджетов в 11 и 15 лет. Он также предложил установить для молодежи, имеющей доступ к соцсетям, то есть старше 15 и младше 18 лет, цифровой комендантский час, закрыв для них соцсети с 22 часов вечера до восьми утра.

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Наталья Макарова

в мире, франция, европа, эммануэль макрон, габриэль атталь, евросоюз