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Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
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21:35 10.06.2025 (обновлено: 23:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/lukashenko-2022129271.html
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии
Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:35:00+03:00
2025-06-10T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул Первого"."Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки. — Прим. ред.) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", — сказал он на совещании по развитию национального кинематографа.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.Александр Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.
https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html
https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html
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россия, в мире, белоруссия
Россия, В мире, Белоруссия
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии

Лукашенко объяснил дефицит картофеля внутриполитическими причинами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул Первого".
"Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки. — Прим. ред.) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", — сказал он на совещании по развитию национального кинематографа.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
28 мая, 11:57
В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Александр Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
27 мая, 15:22
 
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