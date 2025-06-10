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Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии
Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:35:00+03:00
2025-06-10T21:35:00+03:00
2025-06-10T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул Первого"."Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки. — Прим. ред.) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", — сказал он на совещании по развитию национального кинематографа.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.Александр Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.
https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html
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россия, в мире, белоруссия
Россия, В мире, Белоруссия
Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии
Лукашенко объяснил дефицит картофеля внутриполитическими причинами