https://ria.ru/20250610/lukashenko-2022129271.html

Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии

Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025

Лукашенко раскрыл причину нехватки картошки в Белоруссии

Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:35:00+03:00

2025-06-10T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дефицит картошки в Белоруссии был связан с внутриполитическими причинами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал "Пул Первого"."Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки. — Прим. ред.) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась", — сказал он на совещании по развитию национального кинематографа.В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов России поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. О невозможности закупки этого овоща в соседней стране ему ранее сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин.Александр Лукашенко в ответ заявил, что Белоруссии нужно вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.

https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html

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