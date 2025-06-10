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В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов - РИА Новости, 10.06.2025
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23:29 10.06.2025 (обновлено: 23:30 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022139467.html
В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов
В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов - РИА Новости, 10.06.2025
В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов
Коммунальные службы Лос-Анджелеса отмывают город после ночных погромов, манифестанты уже собираются на новые акции - пока мирные, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:29:00+03:00
2025-06-10T23:30:00+03:00
в мире
лос-анджелес
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дональд трамп
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Коммунальные службы Лос-Анджелеса отмывают город после ночных погромов, манифестанты уже собираются на новые акции - пока мирные, передает корреспондент РИА Новости. После прошедших ночью в городе протестов многие задания в центре города оказались исписаны граффити с оскорблениями в адрес полиции и президента США Дональда Трампа. С самого утра коммунальные службы принялись стирать или закрашивать надписи, приводить город в порядок. Эвакуировали также и сгоревшую ночью машину. По состоянию на 13.00 местного времени (23.00 мск), обстановка в городе спокойная. Порядка сотни активистов бастуют у входа в одно из правительственных зданий, входы в которое охраняют полиция и вооруженная нацгвардия. Пока акция проходит мирно. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250609/vlasti-2021862123.html
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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов

Коммунальные службы Лос-Анджелеса начали отмывать город после ночных погромов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Коммунальные службы Лос-Анджелеса отмывают город после ночных погромов, манифестанты уже собираются на новые акции - пока мирные, передает корреспондент РИА Новости.
После прошедших ночью в городе протестов многие задания в центре города оказались исписаны граффити с оскорблениями в адрес полиции и президента США Дональда Трампа. С самого утра коммунальные службы принялись стирать или закрашивать надписи, приводить город в порядок. Эвакуировали также и сгоревшую ночью машину.
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Власти Лос-Анджелеса заявили, что ситуация в городе нормализовалась
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По состоянию на 13.00 местного времени (23.00 мск), обстановка в городе спокойная. Порядка сотни активистов бастуют у входа в одно из правительственных зданий, входы в которое охраняют полиция и вооруженная нацгвардия.
Пока акция проходит мирно.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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