https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022139467.html

В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов

В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов - РИА Новости, 10.06.2025

В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов

Коммунальные службы Лос-Анджелеса отмывают город после ночных погромов, манифестанты уже собираются на новые акции - пока мирные, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:29:00+03:00

2025-06-10T23:29:00+03:00

2025-06-10T23:30:00+03:00

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лос-анджелес

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дональд трамп

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Коммунальные службы Лос-Анджелеса отмывают город после ночных погромов, манифестанты уже собираются на новые акции - пока мирные, передает корреспондент РИА Новости. После прошедших ночью в городе протестов многие задания в центре города оказались исписаны граффити с оскорблениями в адрес полиции и президента США Дональда Трампа. С самого утра коммунальные службы принялись стирать или закрашивать надписи, приводить город в порядок. Эвакуировали также и сгоревшую ночью машину. По состоянию на 13.00 местного времени (23.00 мск), обстановка в городе спокойная. Порядка сотни активистов бастуют у входа в одно из правительственных зданий, входы в которое охраняют полиция и вооруженная нацгвардия. Пока акция проходит мирно. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250609/vlasti-2021862123.html

https://ria.ru/20250610/mer-2021991945.html

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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии