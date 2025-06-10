В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины
KTLA: в районе Лос-Анджелеса, где начались беспорядки, нашли тело мужчины
Сотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на местную полицию.
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"Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов", — говорится в публикации.
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Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
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- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.