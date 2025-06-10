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В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины - РИА Новости, 10.06.2025
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20:35 10.06.2025 (обновлено: 20:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022120344.html
В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины
В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины - РИА Новости, 10.06.2025
В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины
В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на местную полицию. &quot;Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов&quot;, — говорится в публикации.Причина смерти выясняется. Протесты в Калифорнии
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, калифорния, техас
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, Калифорния, Техас
В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины

KTLA: в районе Лос-Анджелеса, где начались беспорядки, нашли тело мужчины

© Flickr / Chris YarzabСотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Сотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Flickr / Chris Yarzab
Сотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на местную полицию.
«

"Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов", — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2018
Трамп внимательно следит за инцидентом в Лос-Анжелесе
22 июля 2018, 03:36
Причина смерти выясняется.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Вчера, 14:37
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в КалифорнииКалифорнияТехас
 
 
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