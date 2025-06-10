https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022120344.html

В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины

В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины - РИА Новости, 10.06.2025

В районе погромов в Лос-Анджелесе нашли тело мужчины

В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на местную полицию. "Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов", — говорится в публикации.Причина смерти выясняется. Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20180722/1525079089.html

https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, калифорния, техас