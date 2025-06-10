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Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады - РИА Новости, 10.06.2025
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09:39 10.06.2025 (обновлено: 11:48 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html
Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады
Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады - РИА Новости, 10.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады
Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:39:00+03:00
2025-06-10T11:48:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады, сообщил корреспондент РИА Новости. После того как полиция, применив резиновые пули и слезоточивый газ, оттеснила митингующих, те вновь сгруппировались и принялись возводить баррикады из мусорных баков и заграждений. По состоянию на 23:00 (9:00 вторника мск) протестующих стало меньше, но ситуация эскалировалась. Они нападают на машины полиции, закидывая их различными предметами, ведется активная стрельба резиновыми снарядами. Кроме того, на одной из центральных улиц города горит машина.Митингующие также начали громить магазины в Лос-Анджелесе.Протесты в Калифорнии
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Баррикады во время протестов в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе возводят баррикады, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-10T09:39
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PT0M08S
Горящий автомобиль в Лос-Анджелесе
Еще кадры РИА Новости из Лос-Анджелеса, где проходят протесты в связи с миграционной политикой США
2025-06-10T09:39
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PT0M07S
Использование фейерверков протестующими в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики Белого дома кидают в полицию фейерверки, в ответ летят резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады

Протестующие в Лос-Анджелесе возводят баррикады, силовики отвечают стрельбой

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады, сообщил корреспондент РИА Новости.
После того как полиция, применив резиновые пули и слезоточивый газ, оттеснила митингующих, те вновь сгруппировались и принялись возводить баррикады из мусорных баков и заграждений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00
По состоянию на 23:00 (9:00 вторника мск) протестующих стало меньше, но ситуация эскалировалась. Они нападают на машины полиции, закидывая их различными предметами, ведется активная стрельба резиновыми снарядами. Кроме того, на одной из центральных улиц города горит машина.
Митингующие также начали громить магазины в Лос-Анджелесе.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
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