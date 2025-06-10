https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html

Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады

Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады - РИА Новости, 10.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады

Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:39:00+03:00

2025-06-10T09:39:00+03:00

2025-06-10T11:48:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе возвели баррикады, сообщил корреспондент РИА Новости. После того как полиция, применив резиновые пули и слезоточивый газ, оттеснила митингующих, те вновь сгруппировались и принялись возводить баррикады из мусорных баков и заграждений. По состоянию на 23:00 (9:00 вторника мск) протестующих стало меньше, но ситуация эскалировалась. Они нападают на машины полиции, закидывая их различными предметами, ведется активная стрельба резиновыми снарядами. Кроме того, на одной из центральных улиц города горит машина.Митингующие также начали громить магазины в Лос-Анджелесе.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии